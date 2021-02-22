Украинский вице-премьер оправдался за фото с Кадыровым: Показывал силу

Вице-премьер Украины Олег Уруский оправдался перед Киевом за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Якобы показывал силу украинского государства.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений за фото с Кадыровым. На фотографии запечатлены представители делегаций разных стран, среди которых представитель Украины идёт поблизости от Кадырова.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - заявил Шмыгаль.

Уруский не заставил себя долго ждать и объяснил всё. По его словам, он находился на международной военно-технической выставке IDEX 2021, где размещение глав делегаций разных стран утверждала страна-организатор. Он также поспешил заверить, что во время рабочего визита в ОАЭ никаких контактов с Кадыровым не имел.

При этом он отметил, что находится на фото рядом с главой Чечни, потому что не посчитал нужным "шарахаться", показывая неуверенность и слабость украинской стороны. Уруский подчеркнул, что впредь также не намерен "шарахаться" ни от "агрессора", ни от кого-либо другого.

Фото: Скриншот Facebook/Денис Шмыгаль