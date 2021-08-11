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Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил разместить в стране американские войска – вразрез с конституцией

11 августа 2021, 14:35  •  175 • Украина
В соответствии с основным законом страны, на Украине не может быть ни иностранных военных баз, ни, тем паче, составных элементов ПРО. Но Резникова, похоже, это не волнует – находясь в служебной поездке по США, он призвал американцев «защитить Украину от развёртывания российскими военными ядерного оружия в Крыму», «за счёт развёртывания американской системы ПРО с размещением американских подразделений» - «наше законодательство это позволяет». Про законодательство, впрочем, Резников загнул.
По сути, Резников, действуя от лица правительства Украины и, вероятно, по поручению президента Зеленского, обратился к руководству США поместить Украину под военный колпак, как Польшу. Правда, в отличие от Украины, Польша – член НАТО, а в её конституции не содержится положений, препятствующих США разместить на её территории свою систему ПРО. Говоря же о том, что и в украинском законодательстве такие ограничения отсутствуют, Резников, похоже, знает о чём-то таком, что пока неизвестно простым смертным. Не исключено, что «слуги народа» готовы подкорректировать конституцию Украины – в части, касающейся иностранного военного присутствия в стране. А Резников лишь «пробил», как на это отреагирует Запад.
В Москве заявления Резникова вызвали ожидаемое раздражение. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвали демарш Резникова «опасной провокацией», способной подорвать военный баланс в Восточной Европе и, по сути, не оставляющей России иного выбора, кроме как применить асимметричный ответ. Причём Слуцкий отметил, что баланс сил может измениться не только в восточно-европейском регионе, «но и за его пределами». Слуцкий указал, что провокация, так или иначе, «не останется без ответа».
Военные эксперты полагают, что речь Резникова в США была экспромтом, суть которого – обезопасить украинских военных, если те всё же решатся на серьёзную провокацию у белорусской границы. Последствия этого шага для Украины могут оказаться фатальными (для её государственности – определённо), так что Киеву нужно срочно найти защитников, посулив им что-то существенное. Военные базы на Украине – то, о чём в Вашингтоне буквально грезят.

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