Украинский ведущий вступился за русскую коллегу Скабееву: "Это зависть"

Украинский телеведущий канала "Наш" Максим Назаров вступился за русскую коллегу Ольгу Скабееву, о которой нелестно высказалась глава Нацсовета по теле- и радиовещанию Украины Ольга Герасимьюк.

Ранее бывшая телеведущая Ольга Герасимьюк, которая переквалифицировалась в чиновники, заявила о том, что телеканал "Наш" лишают лицензии "за скабеевщину". Под таким определением она объяснила "антиукраинскую пропаганду", которой якобы полны эфиры канала.

В комментарии к ситуации для издания "Страна" Максим Назаров отметил, что в таком поведении Герасимьюк, а именно в выпадах в адрес Ольги Скабеевой и ведущих канала "Наш", сквозит не что иное, как зависть.

"Человек сложной судьбы. С несложившейся личной жизнью", - сказал Назаров, заметив, что "по современным меркам" у неё не состоялась "успешная телевизионная карьера".

"Именно поэтому мы волею случая сейчас наблюдаем её на должности главы Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания. Там она проявляет себя с той стороны, с которой её лицезреть абсолютно логично", - объяснил он.

По словам Макса Назарова, "завистливые нотки в адрес её российской коллеги Ольги Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов" - не что иное, как обычная зависть.