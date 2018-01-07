Украинский урок грузинским легионам

Недолго продолжался бой:

Бежали робкие грузины!...

Настоящим рождественским сюрпризом стало заявление так называемого Грузинского легиона о том, что его бойцы, забрав свои мангалы, шампуры и ткемали, решили покинуть позиции в АТО, возмущённые украинскими командирами, которые, вместо того чтобы позволить им жарить мясо, тискать хохлушек и горланить песни, послали «воевать с русскими», которые за двадцать минут боя отправили в госпиталь сразу 11 горных легионеров. Как указано в заявлении, боевые порядки были оставлены из-за некомпетентности Майстренко Алексея, командира 54-й ОМБр, в составе которой ошивались спустившиеся с гор каратели. Грузины предали огласке склоки и подковёрные игры командования бригады, которое якобы пыталось избавить 54-й ОМБр от грузинских добровольцев, а раненых даже пыталось депортировать.

В заявлении говорится что командир 54-й бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтёрами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского легиона). Когда же комбриг назвал Грузинский легион «раковой опухолью», жалобщики указали, что у них «нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины».

Из «легиона», в составе которого находилось около 60 человек, на позициях осталось лишь трое грузин, которых дезертиры обвинили в штрейкбрехерстве и которым отказали в праве называться почётным званием легионера.

Грузинская заноза, столь глубоко вошедшая в гнилую плоть постмайданной Украины в виде реформаторов, губернаторов и легионеров, очередной раз отдалась острой болью в сознании украинцев. Опять зрада? Неожиданный ход боевого грузинства привёл к потоку бессвязных заявлений с украинской стороны. Оказалось, что никакого Грузинского легиона, о нечеловеческих подвигах которого три года заливались все порошенковские СМИ, – и вовсе не существовало!!!

Командование 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявило: «Отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54-й бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей, несколько десятков таких военнослужащих несут службу в различных подразделениях 54-й бригады и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ. Сейчас 1 из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО».

Затем взорвался советник Порошенко Юрий Бирюков, который признал, что грузины были, но съязвил относительно названия «легион», которым обозвал себя «обычный, линейный, тривиальный пехотный» грузинский взвод. Интересно, что до сих пор ни название легиона, ни его численность не раздражали порошенковскую пропаганду. Теперь Бирюков открыто обвинил грузин в том, что те считают себя патриотичнее других «добровольцев», воюющих в АТО. «Но якуты (у нас есть якуты) не "танцуют" ритуально вокруг своей национальности, евреи (у нас есть евреи) не формируют Еврейские когорты, а монголы (у нас есть монголы) не организуют Орду».

«В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не верю и не поверю никогда, – заявляет Бирюков. – Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм. Желание отомстить мышебратьям за поражение в Грузии? Верю. Но это грузинский патриотизм».

Ещё один советник Порошенко, волонтёр Роман Доник, просто обвинил грузин в трусости, указав, что они увиливали от фронта для того, чтобы примкнуть к тыловому «Мишемайдану», как это сделал главный легионер Мамука Мамулашвили, уже вроде покинувший Украину.

Доник даже описал коррупционную схему, при помощи которой грузинские военные получали «списание» в киевском военном госпитале, где, по словам Доника, «за деньги можно списаться на дембель по здоровью. Точнее, по утере здоровья во время прохождения воинской службы. То есть купить заключение врачей, по которому комиссуют по состоянию здоровья». Волонтёр даже призвал СБУ заняться киевским госпиталем, осуществляющим подобную антигосударственную деятельность. Когда часть легионеров, возглавляемых Шотой Кедалашвили и Гелой Бегларашвили, обвинили Доника в распространении лжи, в ответ им последовало обвинение грузин в сговоре с Путиным и указание на «недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях имя 54-й ОМБр, учитывая многочисленные попытки дискредитации ВСУ, волонтёрского и добровольческого движения». Помимо связей с Путиным грузин обвинили ещё и в связях с Саакашвили (читай: в поддержке попытки госпереворота).

Склонное к доносительству украинское общество разродилось не только проклятиями в адрес «долбанных горбоносых героев», но и прямыми запросами в СБУ и Генпрокуратуру. Волонтёр Светлана Ковалевская-Зварыч заявила, что легионеры занимались не защитой Украины, а рейдерством и захватили две базы – на заводе «АТЕК» в Киеве (28 гектаров земли) и санаторий «Горлица» в элитной Конча-Заспе.

Чем закончится «дезертирский бунт», пока не ясно. С учётом порошенковской атаки на Саакашвили, грузин могут просто депортировать. Однако эта история позволяет сделать ряд выводов.

1. В ВСУ, где хватает подобных «легиону» сомнительных добровольческих соединений, царит отсутствие дисциплины. В качестве других примеров – недавняя попытка комбрига 92-й ОМБр убить своего заместителя или наличие на передовой самостийных банд ДУК ПС и УДА, связанных с ичкерийскими наёмниками. Слаженность ВСУ – это миф.

2. «Грузинский мятеж» – ещё одна демонстрация импотенции киевского режима, который не знает, что делать с воинским преступлением.

3. Представителям других национальных группировок в ВСУ (белорусам, крымским татарам, чеченцам) показано, как украинство относится к добровольным помощникам в войне с русскими: «передовая нация» кичится своим национальным превосходством и готова сразу сдать наёмников.