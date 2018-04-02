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Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в допинге
02 апреля 2018, 13:54 • 63 • Украина
Двукратный чемпион Европы украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранён Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщает официальный сайт IWF.
В допинг-пробе спортсмена обнаружено запрещённое вещество хлорталидон. Дата прохождения теста не указана.
Ранее сообщалось, что в отношении индийских спортсменов начато расследование по делу о допинге.
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