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Украинский транзитный газопровод всё-таки достаётся не американцам, а немецкой компании с российскими учредителями

30 июня 2021, 13:15  •  99 • Украина
Владимир Зеленский готовится к поездке в Берлин, где его ждёт канцлер Ангела Меркель, чтобы поставить финальную точку в вопросе о будущем ГТС Украины. Два года назад «Наша версия» первой написала, что вопрос уже, в общем, решён, и транзитная труба достанется германской Wintershall («дочке» BASF и газпромовского СП Wingas – мы подробно описали схему работы этого партнёрства в статье «Украине – труба!»). Но американцы попытались вырвать у немцев кусок пирога буквально изо рта – и безуспешно.
Американцы, которым удалось привести в руководство украинского «Нафтогаза» своего человека – Коболева, – наивно полагали, что украинская труба от них никуда не денется. По замыслу американцев, Коболев должен был обанкротить «Нафтогаз» (что, в общем, сейчас и происходит), перед тем, как перепродать компанию инвестору. Который, в свою очередь, погасит долги «Нафтогаза» (а они, как выясняется, у него миллиардные) и проведёт модернизацию. Ибо труба изрядно обветшала. Но план дал сбой – Коболев не усидел во главе «Нафтогаза», а американцы, таким образом, не удержали в руках того, что, казалось, уже было ими схвачено. Теперь же, после решения вопроса о «Северном потоке-2», в сделку о приобретении украинской трубы вновь вернулись немцы, те самые, из Wintershall. Под присмотром опытного Герхарда Шрёдера. Ну, вы, наверное, в курсе, чью компанию он представляет. Другими словами, как и писала «Наша версия» 2 года назад, украинский газовый транзит переходит в совместное германо-российское управление. Именно с этой целью Меркель и пригласила в Берлин Зеленского – чтобы разъяснить ему диспозицию.
В общем-то, сделка с Берлином, как ни крути, была неизбежна – тем паче, в свете успешного завершения строительства «Северного потока-2». Недаром ещё два года назад глава Газпрома Алексей Миллер намекал, мол, «будет весело» (sic!), а российская монополия не собирается ни о чём договариваться с Киевом – ибо будет диктовать ему свои и Берлина условия. А ещё Миллер, помнится, сказал: «Газпром» не намерен идти на договорённости с Украиной по смене параметров газового контракта – этот поезд ушёл». На тот момент в Киеве его, по всей видимости, не услышали – надеясь, что транзит всё-таки перехватят у немцев американцы. Что же, ждём финального акта – встречи Зеленского с Меркель. Посмотрим, как у Киева Москва и Берлин отберут сахарную косточку украинского бюджета – газовую трубу.

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