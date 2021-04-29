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Украинский терроризм в России: Кто дирижирует и почему Киев ждёт сигнала из США?
29 апреля 2021, 17:00 • 217 • Политика
В нескольких городах России задержали сторонников украинских радикалов, готовивших взрыв в нашей стране. Но кто дирижировал группой и почему Киев ждал и ждёт сигнала из США? Ответ на вопрос Царьград искал вместе с Александром Михайловым.
Силовики задержали сторонников украинских радикалов в девяти городах России. Как отметили представители ФСБ, облавы прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущине Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области - задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества.
Деятельность группы, как добавили в службе, координировал некто Егор Краснов из Украины. Новых членов группировки вовлекали поэтапно, предлагая наносить экстремистские надписи на зданиях, затем требовали избить бездомного или представителя какой бы то ни было молодёжной субкультуры. Дальше переходили к нападениям на любых граждан, в том числе сотрудников правоохранительных органов, предлагали готовить взрывы в зданиях органов власти.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что проработка этих предполагаемых преступников велась давно. А взяли группу, в том числе обезопасив жителей России, перед длительными майскими каникулами. Но важно не только это.
- предположил Михайлов.
Отдельно Александр Михайлов добавил, что подобные дела всегда проходят тщательную проверку. И даже если наши международные партнёры сейчас заявят о невиновности задержанных, относиться к этому нужно спокойно - в распоряжении спецслужб есть все доказательства.
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