|
Украинский теннисист рассказал о предубеждении по отношению к русскоговорящим
04 июня 2018, 13:24 • 93 • Украина
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своём предубеждении по отношению к русскоговорящим людям. Об этом сообщает «112 Украина».
РИА Новости
«У меня ещё есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен.
После этого Стаховский сказал, что пошутил.
Журналист, который брал у теннисиста интервью, отметил, что оно проходит на русском языке, после чего разговор был продолжен на украинском.
Ранее сообщалось, что бывший украинский депутат и языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 июня 2018, 22:39
|
30 мая 2018, 12:54
|
01 июня 2018, 20:39
|
30 мая 2018, 03:39
|
31 мая 2018, 11:54
|
28 мая 2018, 17:24
|
29 мая 2018, 08:09