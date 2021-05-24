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Украинский телеведущий потребовал особое правило для России на Евровидении
24 мая 2021, 10:10 • 267 • Политика
Популярный на Украине телеведущий и член профессионального жюри Евровидения-2021 от Украины Игорь Кондратюк потребовал ввести особое правило для России на Евровидении.
По словам телеведущего, оргкомитет Евровидения "должен перенять опыт УЕФА" и запретить России оценивать участников от Украины, а Украине, наоборот, - от России.
"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!" - заявил он.
Кондратюк добавил, что "музыка может быть вне политики, музыканты и певцы - никогда". При этом ведущий отметил, что имеет в виду "тех из них, у кого есть мозги и честь".
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