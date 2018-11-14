Украинский телеканал проверят из-за эфира с картой страны без Крыма

Украинский телеканал NewsOne внепланово проверят после выхода в эфир с картой Украины без Крыма. Об этом сообщает Нацсовет по телерадиовещанию.

«Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые, 14 ноября Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 7 ноября телеканал во время утренней прямой трансляции разместил карту Европы, на которой территорию Крыма отделили от Украины и присоединили к России.

Ранее на Украине начали расследование из-за демонстрации главой Госслужбы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком карты с российским Крымом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.