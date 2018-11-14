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Украинский телеканал проверят из-за эфира с картой страны без Крыма
14 ноября 2018, 14:54 • 43 • Украина
Украинский телеканал NewsOne внепланово проверят после выхода в эфир с картой Украины без Крыма. Об этом сообщает Нацсовет по телерадиовещанию.
Вид на Крым / © Алексей Мальгавко РИА Новости
«Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые, 14 ноября Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 7 ноября телеканал во время утренней прямой трансляции разместил карту Европы, на которой территорию Крыма отделили от Украины и присоединили к России.
Ранее на Украине начали расследование из-за демонстрации главой Госслужбы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком карты с российским Крымом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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