Украинский телеканал предложил изменить правила отбора на Евровидение

Украинский телеканал СТБ, проводивший национальный отбор на Евровидение-2019, призвал изменить правила отбора на музыкальный конкурс.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СТБ.

«Неподписание соглашения между Maruv, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и «Общественным» (Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ). — RT) — это сигнал о том, что нужно менять правила отбора», — говорится в заявлении.

Телеканал отмечает, что о «всех условиях, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в нацотборе, он должен быть уведомлен до подачи заявки для участия в конкурсе», а «любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора запрещаются».

Также в СТБ сообщили, что в правилах национального отбора «нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в России, профессиональных или семейных связей».

Ранее в НОТУ заявили, что Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс, так как ведомство и артистка не пришли к согласию относительно её участия в конкурсе «из-за ряда причин».

Позднее Maruv прокомментировала эту ситуацию.