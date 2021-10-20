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Украинский телеканал пожаловался на шантаж со стороны Зеленского

20 октября 2021, 15:10  •  67 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Свободомыслие в Незалежной не приветствуется
Украинское государство продолжает "радовать" мировое пространство бесконечными скандалами. На этот раз назревает серьезный конфликт в сфере свободы слова. Местный телеканал пожаловался на то, что офис главнокомандующего незалежных строго контролирует его деятельность и даже применяет шантаж.
Проблемы начались у телевизионного канала "UA: Перший". Одна из ведущих с этого информационного ресурса Мирослава Барчук сообщила, что ее родную редакцию фактически заставляют согласовывать с властями кандидатов на участие в эфирах. При этом украинская администрация настаивает на том, чтобы члены руководящей партии "Слуга народа" получали как можно больше эфирного времени.
Барчук обратила внимание на любопытный нюанс. Оказалось, когда передачи посвящены проблемам вокруг энергетических ресурсов, давление со стороны Зеленского и его приспешников серьезно усиливается. Также представители главной партии страны выражают явное недовольство, когда на программы приглашают открытых критиков главнокомандующего.
Свободолюбивый телеканал уже обвинили в "несоблюдении журналистских норм". Телеведущая, в свою очередь, считает, что все политические вопросы должны обсуждаться в открытой дискуссии.
"Призываю народных депутатов от "Слуги народа" не участвовать в этом шантаже", – написала на своей странице в "Фейсбук" недовольная журналистка.
К слову, недавно депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что украинское государство хотят поставить на колени перед Россией.

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