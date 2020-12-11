Украинский телеканал поплатился за показ российского мультика

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Правоохранители попросили руководство канала больше так не проказничать

В Незалежной продолжают наказывать за любую "русскость". В этот раз под рестрикции попал телеканал "112 Украина". Руководителям ресурса надавали по шапке за показ российского мультипликационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".



Эксперты украинского Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания нашли, к чему придраться. Оказалось, что один из персонажей мультика говорил голосом российского артиста Александра Михайлова, который попал в черный список лиц, "угрожающих" нацбезопасности Незалежной.

Кроме того, телеканал не смог предъявить госудостоверение на право показа мультика. За это "112 Украина" получила предупреждение от профильного ведомства, передает РИА "Новости".

Кстати, недавно сообщалось, что украинских продавцов обязали отказывать говорящим по-русски клиентам. С 16 января 2021 г. поставщики услуг и их потребители будут обязаны общаться только на мове.