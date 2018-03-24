Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов

Украинский телеканал «Интер» считает необоснованными санкции Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания якобы за нарушение закона «О телевидении и радиовещании».

«На самом деле, телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Москва слезам не верит», — говорится в заявлении на странице «Интера» в Facebook.

Отмечается, что от властей были получены документы, разрешающие телевизионный показ фильмов на территории Украины.

Между тем телеканалу пришлось убрать эти фильмы из сетки трансляции в связи с санкциями Нацсовета Украины.

«Интер» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей», — подчеркнули в пресс-службе канала.

Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.