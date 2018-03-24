|
Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов
24 марта 2018, 15:24 • 53 • Украина
Украинский телеканал «Интер» считает необоснованными санкции Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания якобы за нарушение закона «О телевидении и радиовещании».
РИА Новости
«На самом деле, телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Москва слезам не верит», — говорится в заявлении на странице «Интера» в Facebook.
Отмечается, что от властей были получены документы, разрешающие телевизионный показ фильмов на территории Украины.
Между тем телеканалу пришлось убрать эти фильмы из сетки трансляции в связи с санкциями Нацсовета Украины.
«Интер» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей», — подчеркнули в пресс-службе канала.
Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 марта 2018, 10:24
|
23 марта 2018, 20:09
|
21 марта 2018, 12:54
|
21 марта 2018, 19:24
|
19 марта 2018, 07:09
|
19 марта 2018, 21:54
|
18 марта 2018, 05:09