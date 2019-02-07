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Украинский телеканал оштрафовали за «разжигание национальной вражды»

07 февраля 2019, 20:09  •  118 • Украина
Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал на 96,5 тыс. гривен телеканал NewsOne за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
© pixabay.com
 

«Национальный совет на заседании 7 февраля признал наличие в эфире ООО «Новости 24 часа», город Киев (логотип NewsOne), 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года призывов к развязыванию агрессивной войны или её пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Национальный совет провёл внеплановую проверку телеканала, которая выявила нарушения в выступлениях гостей и ведущих программ. 

В начале января руководство украинского телекоммуникационного провайдера «Ланет» приняло решение отключить для своих абонентов возможность смотреть телеканал NewsOne. Одной из причин отказа от трансляции канала стали передачи о России.

Между тем в NewsOne выразили несогласие с данным решением и обратились в Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания с просьбой о проверке «Ланета» и применении к нему наказания.

Подробнее — в материале RT.

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