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Украинский танк задымился и заглох, так и не доехав до репетиции военного парада в Киеве
22 августа 2018, 22:24 • 71 • В мире
В Киеве заглох танк по дороге на репетицию парада по случаю Дня независимости Украины.
В Киеве танк не доехал на репетицию парада в честь Дня независимости Украины. Боевая машина заглохла на полпути к центру города. Подробности происшествия рассказал телеканал «112 Украина».
Сообщается, что танк заглох на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола. «Грозная машина» простояла без движения порядка двух часов. По словам очевидцев, периодически из танка шел дым.
В конце концов к месту неожиданной остановки бронемашины приехал «КрАЗ». Он погрузил танк на себя и увез его в неизвестном направлении.
Напомним, что День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году Киев пообещал показать на военном параде «что-то особенное».
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