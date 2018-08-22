Украинский танк задымился и заглох, так и не доехав до репетиции военного парада в Киеве

В Киеве заглох танк по дороге на репетицию парада по случаю Дня независимости Украины.

В Киеве танк не доехал на репетицию парада в честь Дня независимости Украины. Боевая машина заглохла на полпути к центру города. Подробности происшествия рассказал телеканал «112 Украина».

Сообщается, что танк заглох на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола. «Грозная машина» простояла без движения порядка двух часов. По словам очевидцев, периодически из танка шел дым.

В конце концов к месту неожиданной остановки бронемашины приехал «КрАЗ». Он погрузил танк на себя и увез его в неизвестном направлении.

«Произошло ДТП при участии военной техники, несколько сюда приехал «КрАЗ» и забрал танк», - описал инцидент журналист украинского телеканала.

Напомним, что День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году Киев пообещал показать на военном параде «что-то особенное».