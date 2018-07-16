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Украинский судья рассказал о 60 проигнорированных Януковичем заседаниях
16 июля 2018, 22:54 • 49 • Украина
Украинский судья Владислав Девятко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывали в суд на допрос 60 раз, но он ни разу не явился по запросу.
РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
Девятко также уточнил, что запросы суда проигнорировали и другие бывшие украинские политики.
«Более 10 раз мы таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович», — указал он.
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.
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