Украинский судья рассказал о 60 проигнорированных Януковичем заседаниях

Украинский судья Владислав Девятко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывали в суд на допрос 60 раз, но он ни разу не явился по запросу.

Об этом сообщает УНИАН.

Девятко также уточнил, что запросы суда проигнорировали и другие бывшие украинские политики.

«Более 10 раз мы таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович», — указал он.

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.



