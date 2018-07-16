Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Константин Черемных. У президентов США и России общая головная боль
Путин и Трамп пожали руки во дворце Николая II
Путин назвал Трампа "квалифицированным человеком", который "воспринимает аргумен...
Глава МВД Украины предложил обсудить статус русского языка в Донбассе
Главная / Украина

Украинский судья рассказал о 60 проигнорированных Януковичем заседаниях

16 июля 2018, 22:54  •  49 • Украина
Украинский судья Владислав Девятко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывали в суд на допрос 60 раз, но он ни разу не явился по запросу.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

Девятко также уточнил, что запросы суда проигнорировали и другие бывшие украинские политики.

«Более 10 раз мы таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович», — указал он.

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
16 июля 2018, 13:09
Денисова предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
16 июля 2018, 19:54
«Россия проводит лучший чемпионат мира в истории»
16 июля 2018, 16:24
Турчинов назвал разработку ракетного оружия одним из приоритетов украинского ОПК

16 июля 2018, 22:54
Экс-депутат Рады оценил заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь
16 июля 2018, 19:39
Депутат Рады назвал незаконную вырубку лесов на Украине «скандалом международного уровня»
16 июля 2018, 03:39
Международный уголовный суд двадцать лет спустя
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июля 2018, 03:28
A вчepa я cлaвил Пyтина...
10 июля 2018, 03:12
Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
12 июля 2018, 08:39
ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем
14 июля 2018, 12:24
СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО
16 июля 2018, 05:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 15.07.18
10 июля 2018, 19:09
В Петербурге умер всемирно известный математик
12 июля 2018, 15:09
Раскол в "ЕР" и паника в регионах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.