Украинский суд "заочно" арестовал крымское судно, добывающее песок

Украинский суд арестовал крымское судно-земснаряд PECHORA - за якобы незаконную добычу песка у берегов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе так называемой "прокуратуры автономной республики Крым".

В надзорном ведомстве отметили, что за период с середины мая 2015 года зафиксировано более 300 заходов указанного судна в крымские порты "после вероятной загрузки песком в районе незаконной добычи".

На Украине подсчитали, что "вследствие противоправных действий" предварительная сумма якобы нанесенных незалежной убытков составляет более 250 миллионов гривен (около 600 миллионов рублей).

- Досудебное расследование продолжается, - заключили в пресс-службе прокуратуры.

В апреле этого года в рамках того же уголовного дела Украина арестовала судно-сухогруз «Seabreeze», которое, по данным правоохранителей незалежной, принадлежит той же компании, что и PECHORA. Правда, по некоторым данным, у судов совпадает оператор, а не собственник. В таком случае задержание другого судна "в счет причиненных убытков" является незаконным.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что добыча песка якобы ведется на территории заповедника "Лебяжьи острова", и этот песок используют для строительства Крымского моста и автоподходов к нему. В минэкологии Крыма заверили, что песок добывают за пределами заповедной территории, и для "стройки века" его никогда не использовали.