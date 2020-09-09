|
Украинский суд вынес решение об аресте российских самолетов, летавших в Крым
09 сентября 2020, 18:50 • 44 • Украина
По ходатайству прокуратуры «АР Крым», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, суд наложил арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летавших в Крым. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале ведомства
«Сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», – говорится в сообщении.
При этом не уточняется, был ли этот арест заочным, или Киеву все же удалось реально задержать какое-то число российских самолетов.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Несмотря на это, Украина заявляет, что Крым является ее оккупированной территорией. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.
Ранее прокуратура «АР Крым» сообщила о наложении ареста на 18 судов-нарушителей порядка въезда и выезда с территории «оккупированного полуострова» и заявила о планах направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи, с целью выполнения арестов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2020, 01:30
|
04 сентября 2020, 02:15
|
05 сентября 2020, 04:50
|
05 сентября 2020, 21:20
|
04 сентября 2020, 23:20
|
06 сентября 2020, 18:25
|
03 сентября 2020, 01:30