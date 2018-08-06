Украинский суд сократил Вышинскому срок пребывания под стражей на пять дней

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КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Херсонской области частично удовлетворил иск защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сократив срок его содержания под стражей на пять дней. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Суд частично удовлетворил апелляцию защиты, постановление следственного судьи об аресте до 13 сентября отменено. Суд избрал новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября", - сказал он.

Данное решение, по словам адвоката, обжалованию не подлежит, но защита продолжит отстаивать интересы журналиста, добиваться отмены предъявленных ему обвинений. Доманский пояснил, что суд отменил постановление суда об аресте Вышинского до 13 сентября "из-за многочисленных процессуальных нарушений".

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию против сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский горсуд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца, а затем продлил данную меру пресечения до 13 сентября. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура в начале июля предъявила Вышинскому еще одно обвинение - по статье о незаконном обращении с оружием.

Кирилл Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Тогда же он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.