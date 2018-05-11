Украинский суд решил повременить с рассмотрением жалоб членов экипажа «Норда» на погранслужбу

Суд перенес дату заседания, где планировалось рассмотреть апелляционную жалобу на административные протоколы в отношении членов экипажа судна «Норд», которых обвинили в якобы незаконной попытке пересечь украинскую границу и вернуться домой. Об этом КП-Крым сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

Напомним, девять крымских моряков попытались вылететь из Киева в Минск по российским загранпаспортам, выданным посольством РФ. Вот только украинские пограничники пропустили на самолет только двоих, которые улетали ранним рейсом. Еще семерых рыбаков, прибывших в аэропорт позже, задержали, отобрали паспорта и выписали админпротоколы на штраф.

Сегодня, 11 мая, состоялись суды, где рассматривали четыре из семи жалоб на незаконные административные протоколы.

- Перенесли один суд на 16 мая, а другой – на 21 мая. Судья хочет подумать. Много документов предоставили - и мы, и пограничники. Она сказала: «Хочу все почитать. Хочу прочитать судебную практику, позицию Верховного Суда. Надо подумать». Она говорит, что вопрос сложный, и надо не ошибиться.

- Придумали ли уже, как вернуть моряков на родину, в Крым?

- Если судьи признают эти протоколы незаконными и вернут паспорта (у экипажа же сейчас документов нет), то теоретически можно будет попытаться вылететь обратно, - отметил Дмитрий Щербина.

Капитан же судна Владимир Горбенко по-прежнему находится у родственников в Мелитополе, поправляет здоровье и раз в неделю отмечается у следователя в Херсоне.

- На этой неделе был на плановых капельницах и плановых проверках. Идет следствие по уголовному делу, но мне тяжело сказать, как оно идет, потому что последнее время никто никого не вызывал, никаких особых следственных действий никто не проводил. Пока что ездит просто отмечаться. Непонятно, зачем требовали меру пресечения – арест, мол, он хочет избежать следствия, а сами это следствие не проводят?! Понимаете, обычно задерживают, когда идет активная фаза [следствия] - для того, чтобы человек не мешал. А какая сейчас активная фаза, если они вообще ничего не делают по факту?! Абсурд. Абсолютно абсурдная ситуация, - возмущен защитник.

По его словам, слежка за капитаном «Норда» продолжается.

- То машины за ним, то люди ходят. Только капитан приехал в больницу – за ним сразу зашли несколько человек и потом у врачей начали интересоваться – что да как.

Нужно отметить, что сейнер «Норд», который ходит под флагом Российской Федерации, пограничники Украины задержали в Азовском море 25 марта. Инциндент произошел в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска.

Все 10 членов экипажа, включая капитана - жители Керчи и являются гражданами России. Капитану Владимиру Горбенко на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами.

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