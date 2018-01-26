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Украинский суд приговорил россиянина Агеева к 10 годам лишения свободы

26 января 2018, 06:39  •  79 • Украина

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, задержанного летом 2017 года украинскими военными в Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

"Россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы", - написал он в Facebook.

Адвокат добавил, что россиянина обвинили в сотрудничестве с силами провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), которая на Украине считается террористической организацией. Также ему инкриминировали незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По мнению Чевгуза, приговор чрезмерно суровый и защита намерена его обжаловать как по квалификации преступления, так и по мере наказания.

Агеев был задержан украинскими военными возле Луганска в июне 2017 года. В СБУ утверждают, что он является российским военнослужащим, который с марта 2017 года присоединился к силам ЛНР и выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты. По данным Министерства обороны России, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В оборонном ведомстве назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".

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