Украинский суд перенёс рассмотрение дела капитана судна «Норд»

Оболонский районный суд Киева решил перенести рассмотрение дела капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко.

«Система «Аккорд» пока работает в тестовом режиме и дала сбой. В суде был один зал оборудован этой системой… Мы были вынуждены снять дело», — сказала она.

Отмечается, что рассмотрение дела из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации перенесено на 1 февраля.

Ране стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа задержанного в марте 2018 года судна «Норд».