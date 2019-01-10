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Украинский суд перенёс рассмотрение дела капитана судна «Норд»
10 января 2019, 22:10 • 7 • Украина
Оболонский районный суд Киева решил перенести рассмотрение дела капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.
РИА Новости
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко.
«Система «Аккорд» пока работает в тестовом режиме и дала сбой. В суде был один зал оборудован этой системой… Мы были вынуждены снять дело», — сказала она.
Отмечается, что рассмотрение дела из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации перенесено на 1 февраля.
Ране стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа задержанного в марте 2018 года судна «Норд».
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