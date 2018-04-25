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Украинский суд отправил задержанную крымскую активистку в СИЗО на два месяца

25 апреля 2018, 16:24  •  55 • В России

Херсонский городской суд арестовал крымчанку Елену Одновол, которую ранее задержали в пункте пропуска "Чонгар" на границе полуострова и незалежной. Как сообщили в пресс-службе суда, находиться под стражей Елена будет до 21 июня.

Арест наложен по ходатайству следователя СБУ. Жительницу Крыма подозревают в государственной измене (ч.1. ст. 111 УК Украины). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Государственной изменой на Украине считают, в частности, деятельность Одновол по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры автономной республики Крым" в комментариях украинским СМИ заявляла, что в отношении задержанной собрано достаточно доказательств. Деятельность главного "волонтера Победы" Крыма в СБУ окрестили "подрывной".

На Украину Елена Одновол ездила к родственникам.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что активистке окажут такую же поддержку, как и морякам "Норда".

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил комиссара Совета Европы Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль. Активисты "Волонтеров Победы" провели одиночный пикет у посольства Украины в Москве и потребовали освободить Елену Одновол.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала действия украинских спецслужб "подлой комбинацией".

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