Украинский суд не считает, что закрытие избирательных участков в России нарушает права граждан Украины

Киевский суд отклонил иск против закрытия избирательных участков на территории России, мотивировав свое решение отсутствием нарушения прав граждан Украины, изъявивших желание проголосовать в России, но не нашедших участков для голосования.

На Украине суд отказался удовлетворить административный иск с требованием отменить решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России, сообщил лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Напомним, что 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все 5 избирательных участков в России, в результате чего сотни тысяч украинских граждан не смогут проголосовать на президентских выборах.

Ранее партии "Наши" удалось обжаловать данное решение украинского центризбиркома, однако аналогичную просьбу партии "Оппозиционный блок" суд не удовлетворил, сообщает информагентство Nation News.

"По иску об отмене решения ЦИК по ликвидации избирательных участков в России суд прогнозируемо дал отказ", - заявил Мураев на своей странице в Facebook, отметив, что в качестве мотива для отказа суд назвал "недоказанное нарушение права истца", другими словами, украинский суд не считает, что гражданин Украины, проживающий в России и изъявивший желание проголосовать, не будет ущемлен в своих правах, если не найдет участков для голосования.

"Весь мир должен понимать, с кем пока имеют дело, и что время шулеров и воров неминуемо закончится", - написал лидер партии "Наши", подчеркнув, что они будут добиваться справедливости во всех инстанциях, даже на уровне мировых лидеров.