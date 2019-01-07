Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина через ЕСПЧ требует освободить моряков, задержанных после керченской пров...
Констатация успеха: хакеры опубликовали отчёты Integrity Initiative о достижения...
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, которы...
Эксперт оценил подачу Киевом жалобы в ЕСПЧ из-за задержанных моряков
Главная / Политика

Украинский суд не считает, что закрытие избирательных участков в России нарушает права граждан Украины

07 января 2019, 22:54  •  46 • Политика
Киевский суд отклонил иск против закрытия избирательных участков на территории России, мотивировав свое решение отсутствием нарушения прав граждан Украины, изъявивших желание проголосовать в России, но не нашедших участков для голосования.
На Украине суд отказался удовлетворить административный иск с требованием отменить решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России, сообщил лидер партии "Наши" Евгений Мураев.
Напомним, что 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все 5 избирательных участков в России, в результате чего сотни тысяч украинских граждан не смогут проголосовать на президентских выборах.
Ранее партии "Наши" удалось обжаловать данное решение украинского центризбиркома, однако аналогичную просьбу партии "Оппозиционный блок" суд не удовлетворил, сообщает информагентство Nation News.
"По иску об отмене решения ЦИК по ликвидации избирательных участков в России суд прогнозируемо дал отказ", - заявил Мураев на своей странице в Facebook, отметив, что в качестве мотива для отказа суд назвал "недоказанное нарушение права истца", другими словами, украинский суд не считает, что гражданин Украины, проживающий в России и изъявивший желание проголосовать, не будет ущемлен в своих правах, если не найдет участков для голосования.
"Весь мир должен понимать, с кем пока имеют дело, и что время шулеров и воров неминуемо закончится", - написал лидер партии "Наши", подчеркнув, что они будут добиваться справедливости во всех инстанциях, даже на уровне мировых лидеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 22:54
"На передовых позициях гуманитарного кризиса": Трамп посетит границу США с Мексикой
07 января 2019, 06:39
"Просто поразительно": Более половины немцев считают США угрозой для мира
07 января 2019, 09:54
Почти половина немцев желают вывода войск ФРГ из Сирии - СМИ
07 января 2019, 13:09
США стремятся ввергнуть Судан в хаос — эксперт
07 января 2019, 13:09
Болтон заговорил о возможности новых переговоров с Москвой
07 января 2019, 16:24
"Случайное совпадение": Политолог указал на возможную связь между переворотом в Габоне и солдатами США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сири...
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Че...
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Укр...
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Ка...
07 января 2019, 03:24
"Порезался, как любой может": Песков объяснил, почему у Путина перевязан па...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
04 января 2019, 06:54
"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.