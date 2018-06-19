Украинский суд не продлил капитану "Норда" запрет на посещение Крыма

Херсонский городской суд не продлил запрет на выезд в Крым капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в государственном реестре судебных решений.

Напомним, моряка вместе с девятью членами экипажа захватили украинские пограничники, когда сейнер находился в нейтральных водах Азовского моря. Владимира Горбенко на Украине обвиняют сразу в двух уголовных делах – незаконном занятии рыбным промыслом, а также в нарушении порядка въезда и выезда из «временно оккупированной территории», как в незалежной именуют Крым.

В рамках уголовного дела о незаконном занятии рыбным промыслом (ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины) суд ранее избрал крымчанину в качестве меры пресечения личное обязательство – не посещать полуостров, а также прибывать по первому требованию к следователю, прокурору или в суд.

Срок личного обязательства истекает, и прокурор, согласно постановлению суда, ходатайствовал о продлении его действия еще на 60 дней, чтобы выполнить «ряд следственных и процессуальных действий».

В незалежной определили, что Владимир Горбенко, выловив на «Норде» 5627 килограмм рыбы, нанес Украине ущерба на 96 900 гривен, что считается значительным размером. Также в материалах суда указывается, что крыманин вышел в море и занимался рыбным промыслом, имея документы, выданные крымскими чиновниками, а их на Украине считают недействительным. Горбенко обвиняют в том, что он работает в соответствии с законами России, «поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ».

Судья отклонил ходатайство прокурора о продлении срока личных обязательств из-за процессуальных тонкостей: прокурор допустил ошибку в своем ходатайстве, попросив продлить срок личных обязательств, а не срок меры пресечения.

- Поскольку прокурор не обращался с ходатайством о продлении срока применения меры пресечения, а лишь просит продлить срок возложенных обязательств, что не предусмотрено УПК Украины, соответственно, указанное ходатайство не может быть удовлетворено, – говорится в постановлении суда. – Следственный судья приходит к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока действия обязательств, наложенных на подозреваемого.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

При этом Владимир Горбенко все еще находится под арестом в рамках второго уголовного дела - за "нарушение порядка въезда и выезда из оккупированной территории" (ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины). Адвокаты вытащили его из СИЗО под залог, он живет у родственников, однако каждую неделю капитан отмечается у следователя в СБУ.

- Горбенко не предпринимал и не собирается предпринимать попыток покинуть территорию Украины до окончания всех следственных действий. Самочувствие нормальное, он уверен в своей правоте и в положительном исходе всех [судебных] процессов, - говорит адвокат Дмитрий Щербина.

Свой день рождения Владимир Горбенко отпраздновал в незалежной - тем, что наконец лег на обследование в больницу. После ареста моряк перенес два гипертонических криза, есть риск развития инфаркта или инсульта.

Остальные девять членов экипажа отделались штрафами за якобы незаконное пересечение украинской границы. Правда, вернуться домой после оплаты этих штрафов удалось только двоим, остальных украинские пограничники не выпустили: снова отобрали документы и составили на них административные протоколы. Семеро членов экипажа "Норда" находятся на территории российского посольства в Киеве, за ними усилилась слежка.

Анастасия ЖУКОВА

ЗВОНОК ЖЕНЕ

"Комсомольская правда" связалась с супругой Владимира Горбенко Марией, которая ждет его в Керчи.

- Сегодня по телевизору сказали, мол, вынесли решение, что Владимиру разрешили бывать в Крыму. И мне тут же начали по телефону об этом знакомые рассказывать. Я сама лично эту передачу не видела. Может, что-то перепутали? Я просто ничего не знаю. Не владею информацией. Муж тоже ничего об этом не знает. Да и боюсь поверить своим ушам.

- Муж как?!

- В ожидании. Ведь 25 июня будет уже три месяца с его задержания. Конечно, если это правда, то это было бы чудом.

Галина КОВАЛЕНКО

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