Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

На Украине суд арестовал ранее задержанное украинскими пограничниками российское судно «Норд». Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Продолжаем работу по задержанному судну «Норд», в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины. — RT), которым на это судно нарушителя наложен арест», — говорится в сообщении Сарган в Twitter.

26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд», на борту которого находились десять человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева немедленного освобождения членов экипажа российского судна.