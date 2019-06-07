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Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании

07 июня 2019, 23:54  •  104 • Украина
Украинский суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской компании «Волга-Днепр».
 
РИА Новости
 

«Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных воздушных судов», — сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры».

Как отмечает РИА Новости, ранее предприятие «Антонов» заявляло, что является держателем сертификатов типа самолётов «Ан», в том числе Ан-124-100 «Руслан».

В юридической фирме сообщали, что полиция расследует факты якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолёта Ан-124-100, подчёркивает агентство.

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