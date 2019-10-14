Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил

Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, инцидент произошёл 10 октября. Разведчики ополченцев зафиксировали бой между группой спецназа сил специальных операций ВСУ с одной стороны и боевиками националистов с другой, пытавшимися помешать разведению сил.

По данным разведки ДНР, в ходе боя спецназ Украины ликвидировал как минимум пятерых националистов, судьба остальных выясняется.

Одним из погибших в ходе боестолкновения стал военнослужащий 17-й танковой бригады рядовой Карамышев, по своей воле покинувший часть с оружием, для того чтобы встать на сторону нацистов в районе посёлка Старогнатовка, сообщает разведка ДНР.

Ранее сообщалось, что журналисты украинских СМИ зафиксировали бой между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом ССО ВСУ в районе планируемого разведения сил и средств на участке посёлка Петровское. Однако во избежание огласки сделанные ими записи сразу же изъяла СБУ.