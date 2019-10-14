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Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
14 октября 2019, 09:09 • 232 • В мире
Пятеро украинских нацистов и примкнувший к ним военнослужащий ВСУ уничтожены в ходе короткого боестолкновения со спецназом Украины на участке разведения сил и средств в Петровском.
Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, инцидент произошёл 10 октября. Разведчики ополченцев зафиксировали бой между группой спецназа сил специальных операций ВСУ с одной стороны и боевиками националистов с другой, пытавшимися помешать разведению сил.
По данным разведки ДНР, в ходе боя спецназ Украины ликвидировал как минимум пятерых националистов, судьба остальных выясняется.
Одним из погибших в ходе боестолкновения стал военнослужащий 17-й танковой бригады рядовой Карамышев, по своей воле покинувший часть с оружием, для того чтобы встать на сторону нацистов в районе посёлка Старогнатовка, сообщает разведка ДНР.
Ранее сообщалось, что журналисты украинских СМИ зафиксировали бой между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом ССО ВСУ в районе планируемого разведения сил и средств на участке посёлка Петровское. Однако во избежание огласки сделанные ими записи сразу же изъяла СБУ.
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