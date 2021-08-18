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Украинский спецназ тренируется «возвращать» Крым
18 августа 2021, 21:40 • 189 • Украина
В Херсонской области начались учения подразделений Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) из состава группировки войск, которая несёт боевую службу на административной границе с Крымом.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«Тренировка проходит в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции», — указано в сообщении военного ведомства.
Главные задачи тренировок — проведение контрразведки, а именно отработка механизмов выявления и свержения диверсионных групп, движущихся автотранспортом, уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.
Число участников военных учений не сообщается.
Отметим, в последнее время украинские военные регулярно проводят учения на границе с Крымом. В начале августа украинское военное ведомство сообщало о тренировках десантников в этом районе. В конце июля ВСУ сообщили о проведении тренировки на границе с Крымом с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
Накануне Военно-морской флот ВСУ провел комплексную тактическую тренировку по обороне берегов Азовского моря.
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