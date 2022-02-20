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Украинский спецназ прибыл к линии соприкосновения в Донбассе
20 февраля 2022, 21:45 • 149 • Политика
ЛНР зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга сообщил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли две группы украинского спецназа. Расположились они в населённом пункте Болотенное, который подконтролен Киеву.
Напомним, больше новостей о происходящем в Донбассе - в специальном разделе "Первого русского".
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