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Украинский союз журналистов возмущён телемостом с Россией

08 июля 2019, 11:10  •  102 • Украина
Национальный союз журналистов Украины возмущён проведением телемоста между российским и украинским телеканалами, сообщил глава НСЖ Сергей Томиленко.
 
Facebook © Національна спілка журналістів України (НСЖУ)
 

«Национальный союз журналистов Украины осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом «Россия 24», — написал он в Facebook.

По его словам, объединение считает возмутительным прямое сотрудничество с российским телеканалом.

Томиленко призвал коллектив телеканала NewsOne «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

12 июля в 18:00 мск между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. 

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