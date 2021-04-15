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Украинский советник пригрозил России "пятилетней катастрофой в авиации"
15 апреля 2021, 21:05 • 135 • Политика
Советник украинской делегации в Минске Арестович пообещал сбить 80 и повредить ещё 140 самолётов России. "Украина реально может уничтожить треть российских самолётов, а это приведёт к пятилетней катастрофе в российской авиации", - заявил он.
В случае войны Украина собьёт 80 самолётов России и повредит ещё 140. С таким заявлением выступил советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Угроза прозвучала в эфире телеканала "Украина 24". Арестович заявил, что в 2008 году в ходе военной операции России по принуждению к миру в Грузии были сбиты 8 русских самолётов и повреждены ещё 14. По словам украинского представителя, системы ПВО Незалежной справятся с авиацией России в 10 раз лучше.
- заявил Арестович в украинском телеэфире.
При этом он добавил, что шансы на то, что Украина и Россия вступят в войну, равны примерно 2-3%. Видимо, поэтому Арестович и выдаёт столь смелые прогнозы.
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