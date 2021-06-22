Украинский Совбез ввёл санкции против воротил Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

Смысл санкций против Фирташа ясен, как божий день. Таким способом «слуги» решили принудить его к посредничеству с Москвой – раз уж в Кремле наотрез отказываются иметь дело с Андреем Ермаком, а Виктора Медведчука, в свою очередь, не желают держать в переговорщиках киевские майданщики. Но Фирташ, похоже, упёрся, понимая, что уж лучше лишиться своих украинских активов (в первую очередь – сети газораспределительных станций и региональных трубопроводов), нежели покровительства и содействия Москвы.

Так что Зеленскому ничего не осталось, кроме как задавить Фирташа санкциями Совбеза – авось, станет покладистым. А вот с Фуксом игра посложнее. Через пару месяцев харьковчанам предстоит выбрать себе нового градоначальника – вместо назначенного по случаю ухода из жизни Геннадия Кернеса временного наместника Терехова. Терехова поддерживает глава МВД Арсен Аваков – с дальним прицелом, ибо в скором времени министру, по всей видимости, придётся возвращаться на Слобожанщину, в родные пенаты. А российский (!) бизнесмен Фукс, находящийся в розыске в России по уголовным делам о мошенничестве и не только, - давний деловой партнёр Авакова, помогавший ему вести бизнес в России (о чём недавно сообщил бывший депутат Рады Олег Царёв). Совсем недавно казалось, что Авакову удалось договориться с Зеленским о поддержке на выборах Терехова – в пику его конкуренту, любимцу харьковчан и другу Кернеса Михаилу Добкину. Но, как видно, «слуги народа» касательно Терехова передумали. И пытаются переиграть, уничтожив его кубышку – в лице Фукса – санкциями Совбеза. Это, впрочем, не значит, что Зеленский нашёл общий язык с Добкиным – скорее всего, у «слуг» просто наметился свой собственный кандидат в харьковские градоначальники. Вторая украинская столица – жирный кус, так что их можно понять. Кстати, на заседании Совбеза, окончившемся для Фукса санкциями, не поддержали их введение всего двое членов СНБОУ – Аваков (по понятной причине) и спикер Рады Разумков.

Фукс, таким образом, попал в непростое положение. В Россию он теперь вернуться не может – он в розыске. И ему светит срок. В Казахстане и Израиле (по слухам, у Фукса имеются паспорта этих стран) его тоже не ждут (казахи недавно начали его уголовное преследование, а из Израиля Фукса однажды буквально выперли, прямо из аэропорта). А оставаться на Украине опасно – хотя, по нашим данным, Фукса особенно «прессовать» не станут, ему будет достаточно немного поделиться добром со «слугами». Но риск, тем не менее, есть – и это подтверждает недавний пример Виктора Медведчука, наивно считавшего санкции СНБОУ ерундой, не имеющей законного основания. Даже если Фукс будет вести себя тише воды и ниже травы, ему может «прилететь» за Авакова с Тереховым. Если те, конечно, продолжат строить планы на Харьков.