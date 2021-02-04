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Украинский Совбез начал охоту за Шарием и намерен прикрыть телеканал «Наш»

04 февраля 2021, 16:25  •  93 • Украина

Украинская власть готовит новую серию репрессий против независимых медиа и блогеров. По сведениям ТГ-канала «Черный рыцарь», следующей «жертвой», после депутатов Дубинского и Козака, будет лидер одноименной партии, популярный блогер-расследователь Анатолий Шарий.

«По нашей проверенной информации, против Шария планируют ввести санкции за «русский мир, сотрудничество с РФ, непризнанными республиками» и прочий стандартный набор. После чего запретить его партию и закрыть канал на YouTube. Ответственными за эту операцию тысячелетия назначены заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, министр культуры Александр Ткаченко и медийный коммуникатор фракции «Слуг народа» Евгения Кравчук», - сообщает источник.


Но если основную часть грязной работы депутаты и чиновники ОП вполне могут сделать самостоятельно, то с YouTube будет все гораздо сложнее. Канал Дубинского YouTube заблокировал из-за американских санкций, а на украинские им наплевать. Так что перекрыть кислород Шарию будет проблематично. По слухам, работать против него будет политтехнолог, блогер и продюсер из Днепропетровска, Владимир Петров, который ходит под министром МВД Аваковым. Три года назад Петрова задержали по подозрению в нарушении тайны переписки или телефонных разговоров и неприкосновенности частной жизни, ложном сообщении о преступлении с искусственным созданием доказательств, воздействии на милиционера с целью помешать его работе, незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации. Эти уголовные дела были открыты после громкого секс-скандала в сети, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила в сексуальных домогательствах через приложение Tinder чиновника Национальной полиции Александра Варченко. Однако, согласившись сотрудничать со следствием Петров вышел на свободу, и теперь выполняет заказы МВД. Его называют медиакиллером: он участвовал в дискредитации Арсения Яценюка (перед этим был его пиар-технологом), Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича (депутат обвинил медийщика в покушении на свою жизнь), Олега Ляшко и пр. Сам Шарий говорит, что знает о том, что против него брошена «бригада Петрова», но напоминает, что медиакиллеру запрещен въезд на территорию ЕС (у медийщика есть дом в Италии), а все «спецоперации» Петрова против Шария привели к тому, что европейские депутаты выступили в поддержку оппозиционного политика и лидера партии.

Кроме Шария, в очереди на закрытие стоит и телеканал НАШ Евгения Мураева. Уже несколько дней он работает в поддержку коллег и предоставляет свои эфиры журналистам репрессированных телеканалов Медведчука. Примечательно, что вчера вечером генеральный продюсер телеканала НАШ (формально принадлежит отцу экс-депутата Партии регионов и Оппоблока Евгения Мураева) Евгений Дудник заявил, что увольняется со своей должности.

«Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генпродюсера телеканала НАШ», – написал он.


Бывший генпродюсер признался, что, «в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением». Дудник пожелал всем сотрудникам канала «стойкости духа», а руководству – «мудрости в принятии решений». В общем, очередная крыса сбежала с тонущего медиакорабля.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Данилов предупредил, что по мере поступления доказательств антигосударственной деятельности других телеканалов против них будут введены санкции, как и против NewsOne, ZIK и «112». Об этом Данилов сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос о антиукраинской политики некоторых региональных телеканалов. Он указал, что действительно в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, Совбез лишает их права на вещание.

«Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование», - сказал Данилов.

Пока же, как отмечает Анатолий Шарий, информационному пулу лидера ОПЗЖ отрубили и интернет, чтоб у них не было возможности выходить в эфир на YouTube .

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым на 5 лет вводятся санкции в отношении народного депутата фракции «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112 ZIK и NewsOne. Вечером во вторник их сразу же начали отключать от эфира. В Офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

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