Украинский Совбез начал охоту за Шарием и намерен прикрыть телеканал «Наш» • 93 • Украина

Украинская власть готовит новую серию репрессий против независимых медиа и блогеров. По сведениям ТГ-канала «Черный рыцарь», следующей «жертвой», после депутатов Дубинского и Козака, будет лидер одноименной партии, популярный блогер-расследователь Анатолий Шарий.



«По нашей проверенной информации, против Шария планируют ввести санкции за «русский мир, сотрудничество с РФ, непризнанными республиками» и прочий стандартный набор. После чего запретить его партию и закрыть канал на YouTube. Ответственными за эту операцию тысячелетия назначены заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, министр культуры Александр Ткаченко и медийный коммуникатор фракции «Слуг народа» Евгения Кравчук», - сообщает источник.



Но если основную часть грязной работы депутаты и чиновники ОП вполне могут сделать самостоятельно, то с YouTube будет все гораздо сложнее. Канал Дубинского YouTube заблокировал из-за американских санкций, а на украинские им наплевать. Так что перекрыть кислород Шарию будет проблематично. По слухам, работать против него будет политтехнолог, блогер и продюсер из Днепропетровска, Владимир Петров, который ходит под министром МВД Аваковым. Три года назад Петрова задержали по подозрению в нарушении тайны переписки или телефонных разговоров и неприкосновенности частной жизни, ложном сообщении о преступлении с искусственным созданием доказательств, воздействии на милиционера с целью помешать его работе, незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации. Эти уголовные дела были открыты после громкого секс-скандала в сети, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила в сексуальных домогательствах через приложение Tinder чиновника Национальной полиции Александра Варченко. Однако, согласившись сотрудничать со следствием Петров вышел на свободу, и теперь выполняет заказы МВД. Его называют медиакиллером: он участвовал в дискредитации Арсения Яценюка (перед этим был его пиар-технологом), Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича (депутат обвинил медийщика в покушении на свою жизнь), Олега Ляшко и пр. Сам Шарий говорит, что знает о том, что против него брошена «бригада Петрова», но напоминает, что медиакиллеру запрещен въезд на территорию ЕС (у медийщика есть дом в Италии), а все «спецоперации» Петрова против Шария привели к тому, что европейские депутаты выступили в поддержку оппозиционного политика и лидера партии.



Кроме Шария, в очереди на закрытие стоит и телеканал НАШ Евгения Мураева. Уже несколько дней он работает в поддержку коллег и предоставляет свои эфиры журналистам репрессированных телеканалов Медведчука. Примечательно, что вчера вечером генеральный продюсер телеканала НАШ (формально принадлежит отцу экс-депутата Партии регионов и Оппоблока Евгения Мураева) Евгений Дудник заявил, что увольняется со своей должности.



«Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генпродюсера телеканала НАШ», – написал он.



Бывший генпродюсер признался, что, «в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением». Дудник пожелал всем сотрудникам канала «стойкости духа», а руководству – «мудрости в принятии решений». В общем, очередная крыса сбежала с тонущего медиакорабля.



В свою очередь, секретарь СНБО Александр Данилов предупредил, что по мере поступления доказательств антигосударственной деятельности других телеканалов против них будут введены санкции, как и против NewsOne, ZIK и «112». Об этом Данилов сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос о антиукраинской политики некоторых региональных телеканалов. Он указал, что действительно в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, Совбез лишает их права на вещание.



«Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование», - сказал Данилов.



Пока же, как отмечает Анатолий Шарий, информационному пулу лидера ОПЗЖ отрубили и интернет, чтоб у них не было возможности выходить в эфир на YouTube .



Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым на 5 лет вводятся санкции в отношении народного депутата фракции «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112 ZIK и NewsOne. Вечером во вторник их сразу же начали отключать от эфира. В Офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Украинская власть готовит новую серию репрессий против независимых медиа и блогеров. По сведениям ТГ-канала «Черный рыцарь», следующей «жертвой», после депутатов Дубинского и Козака, будет лидер одноименной партии, популярный блогер-расследователь Анатолий Шарий.«По нашей проверенной информации, против Шария планируют ввести санкции за «русский мир, сотрудничество с РФ, непризнанными республиками» и прочий стандартный набор. После чего запретить его партию и закрыть канал на YouTube. Ответственными за эту операцию тысячелетия назначены заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, министр культуры Александр Ткаченко и медийный коммуникатор фракции «Слуг народа» Евгения Кравчук», - сообщает источник.Но если основную часть грязной работы депутаты и чиновники ОП вполне могут сделать самостоятельно, то с YouTube будет все гораздо сложнее. Канал Дубинского YouTube заблокировал из-за американских санкций, а на украинские им наплевать. Так что перекрыть кислород Шарию будет проблематично. По слухам, работать против него будет политтехнолог, блогер и продюсер из Днепропетровска, Владимир Петров, который ходит под министром МВД Аваковым. Три года назад Петрова задержали по подозрению в нарушении тайны переписки или телефонных разговоров и неприкосновенности частной жизни, ложном сообщении о преступлении с искусственным созданием доказательств, воздействии на милиционера с целью помешать его работе, незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации. Эти уголовные дела были открыты после громкого секс-скандала в сети, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила в сексуальных домогательствах через приложение Tinder чиновника Национальной полиции Александра Варченко. Однако, согласившись сотрудничать со следствием Петров вышел на свободу, и теперь выполняет заказы МВД. Его называют медиакиллером: он участвовал в дискредитации Арсения Яценюка (перед этим был его пиар-технологом), Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича (депутат обвинил медийщика в покушении на свою жизнь), Олега Ляшко и пр. Сам Шарий говорит, что знает о том, что против него брошена «бригада Петрова», но напоминает, что медиакиллеру запрещен въезд на территорию ЕС (у медийщика есть дом в Италии), а все «спецоперации» Петрова против Шария привели к тому, что европейские депутаты выступили в поддержку оппозиционного политика и лидера партии.Кроме Шария, в очереди на закрытие стоит и телеканал НАШ Евгения Мураева. Уже несколько дней он работает в поддержку коллег и предоставляет свои эфиры журналистам репрессированных телеканалов Медведчука. Примечательно, что вчера вечером генеральный продюсер телеканала НАШ (формально принадлежит отцу экс-депутата Партии регионов и Оппоблока Евгения Мураева) Евгений Дудник заявил, что увольняется со своей должности.«Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генпродюсера телеканала НАШ», – написал он.Бывший генпродюсер признался, что, «в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением». Дудник пожелал всем сотрудникам канала «стойкости духа», а руководству – «мудрости в принятии решений». В общем, очередная крыса сбежала с тонущего медиакорабля.В свою очередь, секретарь СНБО Александр Данилов предупредил, что по мере поступления доказательств антигосударственной деятельности других телеканалов против них будут введены санкции, как и против NewsOne, ZIK и «112». Об этом Данилов сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос о антиукраинской политики некоторых региональных телеканалов. Он указал, что действительно в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, Совбез лишает их права на вещание.«Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование», - сказал Данилов.Пока же, как отмечает Анатолий Шарий, информационному пулу лидера ОПЗЖ отрубили и интернет, чтоб у них не было возможности выходить в эфир на YouTube .Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым на 5 лет вводятся санкции в отношении народного депутата фракции «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112 ZIK и NewsOne. Вечером во вторник их сразу же начали отключать от эфира. В Офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





93 Источник Похожие новости Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать Корреспондент ФАН показал, что происходит возле офисов закрытых на Украине телеканалов В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов «МВ»: гражданка Румынии Санду проводит политику Бухареста Новости партнеров