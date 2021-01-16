Украинский социолог: «Боюсь, что пророссийские партии усилятся»

Для многих граждан Украины Российская Федерация ассоциируется с порядком.Об этом в интервью журналу «Країна» заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.Издание поинтересовалось, могут ли пророссийские силы на Украине усилить свои позиции.«Боюсь, что их электорат может расширяться. Чем больше провалов будет в экономической сфере, тем больше будут набирать, – опасается Либанова. – Россия у многих ассоциируется с порядком. Речь идет о людях, которые не могут найти работу, рассчитывать на пенсию, спланировать свою жизнь. В частности, и потому, что при каждой власти все меняется».Как сообщал «ПолитНавигатор», галицкие русофобы пророчат реванш пророссийских сил и крах Украины.Кроме того, в СНБО Украины обеспокоены, что в Харькове наблюдается рост «колебаний в сторону России».