Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии • 404 • Аналитика



В то время как ведущие западноевропейские и российские аналитические агентства сосредоточены на освещении ситуации в Восточной Гуте, где «Силы тигра» вопреки истерическому воплю американского, французского и британского истеблишментом проводят успешную наступательную операцию против боевиков «ан-Нусры» и «Свободной сирийской армии» при поддержке со стороны тактической авиации ВКС России, не менее решающие для Сирийской Арабской Республики события происходят в курдском кантоне Африн. Несмотря на то, что на эти земли провинции Халеб распространяется исключительно суверенитет Сирии, получить над ними всеобъемлющий контроль пытаются как ВС Турции в ходе кровавой операции «Оливковая ветвь», так и ВС США, уповающие на «пробуксовку» ввода в Африн частей 5-го штурмового корпуса САА. И похоже, что Анкара совершенно не намерена дожидаться попытки переброски в Африн SDF, усиленных штатовскими морпехами или Сирийской арабской армии, а поэтому решила форсировать операцию методом выборочной модернизации передовых танковых подразделений, зашедших на сирийскую территорию со стороны илов Хатай и Килис.



Речь идёт об оснащении турецких основных боевых танков M60T «Sabra Mk1/2» интегрированным модульным комплексом активной защиты «Akkor Pulat» («Раскалённая добела сталь»). Согласно информации издания armyrecognition.com со ссылкой на страничку в «Твиттере» заместителя министра оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, КАЗ «Akkor Pulat» прошёл все этапы огневых испытаний и готов к принятию на вооружение СВ Турции в ближайшее время. Очевидно, что турецкий ГШ, наученный горьким опытом применения танков «Leopard-2A4» и «Сабра» на сложном возвышенном рельефе Африна (при подавляющем превосходстве противотанковых комплексов, имеющихся в распоряжении Отрядов народной самообороны YPG/YPJ), принял решение коренным образом переломить ситуацию.





Комплекс активной защиты «Akkor Pulat» разработан турецким оборонно-промышленным гигантом «Aselsan», который также известен проектированием и доводкой таких высокотехнологичных и изделий, как многоэлементный мобильный комплекс РЭБ «Koral» и прицельно-навигационный контейнер оптико-электронной разведки и целеуказания «AselPOD», предназначенный для оснащения истребителей переходного поколения. Тем не менее, основанная в 1975 году турецкая компания обладает в разы более низким научно-техническим заделом, нежели тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КАЗ «Арена») или израильские компании «Rafael» и «IAI» (КАЗ «Trophy»), а поэтому не смогла разработать «Раскалённую сталь» лишь на собственной конструктивной и элементной базе. В итоге, турецкие специалисты решили почти в прямом смысле этого слова скопировать проект украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л», который по лицензии производится ещё и в Польше под названием «Шершень». Более того, известно, что в программной адаптации комплекса под турецкие танковые информационно-управляющие системы были задействованы специалисты ГП БЦКТ «Микротек», договорённость о чём, по-видимому, была достигнута после октябрьского визита Эрдогана в «незалежную». Именно поэтому комплекс обрёл оперативную боевую готовность необычайно быстро.



Но на что способен комплекс активной защиты «Akkor Pulat» не в видеопрезентациях и PDF-презентациях на официальных страничках производителя и близких к МО Турции ресурсов, а на сирийском театре военных действий, учитывая всю его сложность и изобилие ПТ-средств с различными вариантами подлётной траектории?



Чтобы более точно ответить на этот вопрос, необходимо сразу определиться типом комплекса, который готовят к поступлению в турецкие войска. Ещё в 2015 году появилась масса новостных постов относительно разработки компанией «Aselsan» КАЗ «Akkor». Это изделие кардинально отличается от украинского КАЗ «Заслон-Л», а значит и «Akkor Pulat». «Akkor» потроен на совершенно иной радиолокационной и огневой архитектуре. В частности, для обнаружения ПТУРС, противотанковых гранат или танковых управляемых ракет используются 4-сторонняя РЛС с активными фазированными или щелевыми антенными решётками с зоной обзора по азимуту и углу места около 90 градусов для каждого РЛ-модуля, отвечающего за переднюю, заднюю и боковые полусферы соответственно. РЛС работает в высокоточном Ka-диапазоне на частотах до 40 ГГц, что позволяет с точностью до нескольких сантиметров сопровождать приближающиеся элементы высокоточного оружия на расстоянии до трёх десятков метров.



"Аргументы" без фактов

Комплекс активной защиты варианта «Akkor»



В качестве же средства уничтожения ракет противника используются малоразмерные неуправляемые снаряды-перехватчики, запускаемые из спаренных поворотных турельных ПУ наклонного типа. Снаряды-перехватчики оснащены радиолокационным взрывателем, кольцевая антенная решётка которого формирует диаграмму направленности перпендикулярно продольной оси противоснаряда. Взрыватель срабатывает, когда снаряд-перехватчик оказывается бок о бок с атакующей ПТУРС противника на расстоянии в несколько десятков сантиметров. Преимуществом КАЗ «Akkor» является возможность расположения антенных модулей РЛС под углом 45 градусов к нормали, что позволяет довести угол сканирующего луча до 90 градусов, благодаря чему могут уничтожаться ракеты, атакующие в режиме «горка», в частности, — FGM-148 «Javelin». Позволяет это сделать и наклонная турельная установка.



Штатная рабочая зона действия «Akkor» в угломестной плоскости (без доворота антенн) составляет от -5 до +45 градусов. Принцип действия «Akkor» аналогичен израильскому комплексу «Хец Дорбан» («Iron Fist»), либо южнокорейскому KAPS («Korean Active Protection System»), предназначенному для оснащения танков типа K2 «Black Panther». Благодаря высокой точности РЛС присутствует возможность перехвата артиллерийских снарядов, в то время как современные бронебойные оперённые подкалиберные снаряды не могут быть уничтожены ввиду высокой скорости подлёта (более 1450 м/с) и отсутствия сложных конструктивных элементов (помимо сверхпрочного уранового или вольфрамового сердечника). Для скрытной работы в дежурном режиме присутствует возможность синхронизации с инфракрасным длинноволновым или УФ-датчиком, обнаруживающим факел запущенной ПТУРС в пассивном режиме на удалении нескольких километров (в этом случае радар наведения противоснаряда включается лишь при подлёте атакующей ракеты для как можно более продолжительного сокрытия местонахождения танка от вражеских средств РТР) Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка



Тем не менее, более продвинутый и сложный комплекс «Akkor» можно встретить лишь в виде макетов на презентациях продукции от компании «Aselsan», либо в видеопрезентациях на «YouTube», в то время как до реальных огневых испытаний так и не дошло (в отличие от корейского KAPS).



Вернёмся к рассмотрению аналога украинского КАЗ «Заслон-Л» — турецкого комплекса «Akkor Pulat», который, ввиду простоты конструкции и соответствующего принципа действия, специалистам из «Aselsan» повторить удалось в достаточно сжатые сроки. Также напомним, «Заслон-М» не является разработкой украинского «Микротека», а относится к советским достижениям Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения по проекту «Дождь». Перед нами разнесённая архитектура из 4 автономных одинарных или спаренных боевых модулей, встроенных в бортовые проекции носовой и кормовой частей юнита. Каждый боевой модуль представлен отсеком с БРЭО и мультиплексной шиной данных для интеграции в ТИУС (танковую информационно-управляющую систему) и получения данных о приближении противотанковой ракеты противника. После этого из боевого модуля выдвигается противоснарядная штанга (в зависимости от требований заказчика их может быть и две единицы), представленная неотделяющимся зарядом ВВ с осколочным наполнителем в наконечнике и вращающимся радиолокационным датчиком присутствия ракеты противника в основании штанги. Когда в основной лепесток диаграммы направленности РЛ-датчика попадают различные средства высокоточного оружия, поступает команда на подрыв боевого «снаряжения» и штанга разрывается на тысячи высокоскоростных металлических осколков, которые и поражают ракеты противника на скорости, в разы превышающей скорость звука.



ВВС США среди звёзд

Турецкий КАЗ «Akkor Pulat» — концептуальный аналог современного комплекса «Заслон-Л» и раннего «Дождь»



Примечательным является то, что несмотря на всю простоту конструкции, комплекс «Akkor Pulat» просто уникален и позволяет противостоять даже бронебойным подкалиберным снарядам с подлётной скоростью более 1500 м/с, что было подтверждено в ходе огневых испытаний аналогичного украинского «Заслона-Л» ещё в 2009 году. Противоснарядное «снаряжение» комплекса позволило уничтожить БОПС ЗБМ-22 «Заколка», начальная скорость которого может достигать 1760 м/с. Большой дискообразный сектор разлёта осколков и большая масса взрывчатого вещества компенсируют низкую точность комплекса, но также представляют огромную угрозу для пехоты и небронированных дружественных транспортных средств, находящихся в нескольких десятках метров от танка или БМП, оснащённых модулями «Akkor Pulat».





Противоснарядные модули КАЗ «Дождь» на ВЛД и «крыльях»



Необходимо признать, что переданная туркам документация по проектам «Заслон-Л» и «Дождь» может внести очень серьёзные оперативно-тактические коррективы в раскладе на афринском театре военных действий, и курдским отрядам YPG, а также сирийским ополченцам из «Сил национальной обороны» и «Хезболлы» придётся искать выход из сложившейся ситуации, ведь КАЗ «Akkor Pulat» способен уничтожить любые противотанковые средства (от «Конкурсов-М» до «Метисов-М»), приближающиеся к танковым подразделеням сухопутных войск Турции. Откуда на самом деле исходит угроза миру



Но «окно» возможностей у афринских курдов всё же остаётся, поскольку особой изобретательностью в процедуре установки одинарных модулей «Akkor Pulat» на танки M60T «Sabra Mk2» турки пока не отличились. На демонстрационном эскизе от «Aselsan», предоставленным военно-аналитическим ресурсом militaryparitet.com со ссылкой на Совет по научным и технологическим исследованиям Турции TUBITAK, можно видеть модули комплекса «Akkor Pulat», которые не аккуратно встроены под противокумулятивные экраны и «крылья» корпуса «Сабры», а просто лежат на верхних поверхностях танка. Это говорит о том, что модули крайне уязвимы перед шквальным огнём курдов из крупнокалиберного стрелкового вооружения. Открытое расположение модулей приведёт к их выведению из строя при первой же прицельной стрельбе из 12,7-мм пулемётов, имеющихся на вооружении защитников Африна с избытком.



Следующим моментом является то, что из-за компактности танков «Сабра» (это относится ко всему семейству M60), компания «Aselsan» остановилась на одномодульной версии КАЗ «Akkor Pulat», в связи с чем за «противоснарядный зонтик» передней и задней проекций танка отвечает лишь по одной «взрывной» штанге, а за прикрытие бортовых проекций — по две аналогичные выдвижные штанги. Как следствие, для полной выработки боекомплекта КАЗ «Akkor Pulat» хотя бы на одну проекцию хвтит 1-2 прицельно запущенных гранат ПГ-7В, после чего в ход можно смело пускать излюбленный «Конкурс-М» или «TOW-2A/B». Более того, если в украинском варианте «Заслон-Л» предусматривается размещение 5-го модуля на крыше башни, который прикрывает танк от ПТУРСов, атакующих из верхней полусферы («Javelin» и «Spike-MR»), то турецкая «Aselsan» этот момент не предусмотрела, что также даёт пищу для размышлений.



Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19786

http://www.milliyet.com.tr/akkor-pulat-testi-basariyla-gecti--gundem-2621254/

https://bm-oplot.livejournal.com/8189.html В то время как ведущие западноевропейские и российские аналитические агентства сосредоточены на освещении ситуации в Восточной Гуте, где «Силы тигра» вопреки истерическому воплю американского, французского и британского истеблишментом проводят успешную наступательную операцию против боевиков «ан-Нусры» и «Свободной сирийской армии» при поддержке со стороны тактической авиации ВКС России, не менее решающие для Сирийской Арабской Республики события происходят в курдском кантоне Африн. Несмотря на то, что на эти земли провинции Халеб распространяется исключительно суверенитет Сирии, получить над ними всеобъемлющий контроль пытаются как ВС Турции в ходе кровавой операции «Оливковая ветвь», так и ВС США, уповающие на «пробуксовку» ввода в Африн частей 5-го штурмового корпуса САА. И похоже, что Анкара совершенно не намерена дожидаться попытки переброски в Африн SDF, усиленных штатовскими морпехами или Сирийской арабской армии, а поэтому решила форсировать операцию методом выборочной модернизации передовых танковых подразделений, зашедших на сирийскую территорию со стороны илов Хатай и Килис.Речь идёт об оснащении турецких основных боевых танков M60T «Sabra Mk1/2» интегрированным модульным комплексом активной защиты «Akkor Pulat» («Раскалённая добела сталь»). Согласно информации издания armyrecognition.com со ссылкой на страничку в «Твиттере» заместителя министра оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, КАЗ «Akkor Pulat» прошёл все этапы огневых испытаний и готов к принятию на вооружение СВ Турции в ближайшее время. Очевидно, что турецкий ГШ, наученный горьким опытом применения танков «Leopard-2A4» и «Сабра» на сложном возвышенном рельефе Африна (при подавляющем превосходстве противотанковых комплексов, имеющихся в распоряжении Отрядов народной самообороны YPG/YPJ), принял решение коренным образом переломить ситуацию.Комплекс активной защиты «Akkor Pulat» разработан турецким оборонно-промышленным гигантом «Aselsan», который также известен проектированием и доводкой таких высокотехнологичных и изделий, как многоэлементный мобильный комплекс РЭБ «Koral» и прицельно-навигационный контейнер оптико-электронной разведки и целеуказания «AselPOD», предназначенный для оснащения истребителей переходного поколения. Тем не менее, основанная в 1975 году турецкая компания обладает в разы более низким научно-техническим заделом, нежели тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КАЗ «Арена») или израильские компании «Rafael» и «IAI» (КАЗ «Trophy»), а поэтому не смогла разработать «Раскалённую сталь» лишь на собственной конструктивной и элементной базе. В итоге, турецкие специалисты решили почти в прямом смысле этого слова скопировать проект украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л», который по лицензии производится ещё и в Польше под названием «Шершень». Более того, известно, что в программной адаптации комплекса под турецкие танковые информационно-управляющие системы были задействованы специалисты ГП БЦКТ «Микротек», договорённость о чём, по-видимому, была достигнута после октябрьского визита Эрдогана в «незалежную». Именно поэтому комплекс обрёл оперативную боевую готовность необычайно быстро.Но на что способен комплекс активной защиты «Akkor Pulat» не в видеопрезентациях и PDF-презентациях на официальных страничках производителя и близких к МО Турции ресурсов, а на сирийском театре военных действий, учитывая всю его сложность и изобилие ПТ-средств с различными вариантами подлётной траектории?Чтобы более точно ответить на этот вопрос, необходимо сразу определиться типом комплекса, который готовят к поступлению в турецкие войска. Ещё в 2015 году появилась масса новостных постов относительно разработки компанией «Aselsan» КАЗ «Akkor». Это изделие кардинально отличается от украинского КАЗ «Заслон-Л», а значит и «Akkor Pulat». «Akkor» потроен на совершенно иной радиолокационной и огневой архитектуре. В частности, для обнаружения ПТУРС, противотанковых гранат или танковых управляемых ракет используются 4-сторонняя РЛС с активными фазированными или щелевыми антенными решётками с зоной обзора по азимуту и углу места около 90 градусов для каждого РЛ-модуля, отвечающего за переднюю, заднюю и боковые полусферы соответственно. РЛС работает в высокоточном Ka-диапазоне на частотах до 40 ГГц, что позволяет с точностью до нескольких сантиметров сопровождать приближающиеся элементы высокоточного оружия на расстоянии до трёх десятков метров.В качестве же средства уничтожения ракет противника используются малоразмерные неуправляемые снаряды-перехватчики, запускаемые из спаренных поворотных турельных ПУ наклонного типа. Снаряды-перехватчики оснащены радиолокационным взрывателем, кольцевая антенная решётка которого формирует диаграмму направленности перпендикулярно продольной оси противоснаряда. Взрыватель срабатывает, когда снаряд-перехватчик оказывается бок о бок с атакующей ПТУРС противника на расстоянии в несколько десятков сантиметров. Преимуществом КАЗ «Akkor» является возможность расположения антенных модулей РЛС под углом 45 градусов к нормали, что позволяет довести угол сканирующего луча до 90 градусов, благодаря чему могут уничтожаться ракеты, атакующие в режиме «горка», в частности, — FGM-148 «Javelin». Позволяет это сделать и наклонная турельная установка.Штатная рабочая зона действия «Akkor» в угломестной плоскости (без доворота антенн) составляет от -5 до +45 градусов. Принцип действия «Akkor» аналогичен израильскому комплексу «Хец Дорбан» («Iron Fist»), либо южнокорейскому KAPS («Korean Active Protection System»), предназначенному для оснащения танков типа K2 «Black Panther». Благодаря высокой точности РЛС присутствует возможность перехвата артиллерийских снарядов, в то время как современные бронебойные оперённые подкалиберные снаряды не могут быть уничтожены ввиду высокой скорости подлёта (более 1450 м/с) и отсутствия сложных конструктивных элементов (помимо сверхпрочного уранового или вольфрамового сердечника). Для скрытной работы в дежурном режиме присутствует возможность синхронизации с инфракрасным длинноволновым или УФ-датчиком, обнаруживающим факел запущенной ПТУРС в пассивном режиме на удалении нескольких километров (в этом случае радар наведения противоснаряда включается лишь при подлёте атакующей ракеты для как можно более продолжительного сокрытия местонахождения танка от вражеских средств РТР)Тем не менее, более продвинутый и сложный комплекс «Akkor» можно встретить лишь в виде макетов на презентациях продукции от компании «Aselsan», либо в видеопрезентациях на «YouTube», в то время как до реальных огневых испытаний так и не дошло (в отличие от корейского KAPS).Вернёмся к рассмотрению аналога украинского КАЗ «Заслон-Л» — турецкого комплекса «Akkor Pulat», который, ввиду простоты конструкции и соответствующего принципа действия, специалистам из «Aselsan» повторить удалось в достаточно сжатые сроки. Также напомним, «Заслон-М» не является разработкой украинского «Микротека», а относится к советским достижениям Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения по проекту «Дождь». Перед нами разнесённая архитектура из 4 автономных одинарных или спаренных боевых модулей, встроенных в бортовые проекции носовой и кормовой частей юнита. Каждый боевой модуль представлен отсеком с БРЭО и мультиплексной шиной данных для интеграции в ТИУС (танковую информационно-управляющую систему) и получения данных о приближении противотанковой ракеты противника. После этого из боевого модуля выдвигается противоснарядная штанга (в зависимости от требований заказчика их может быть и две единицы), представленная неотделяющимся зарядом ВВ с осколочным наполнителем в наконечнике и вращающимся радиолокационным датчиком присутствия ракеты противника в основании штанги. Когда в основной лепесток диаграммы направленности РЛ-датчика попадают различные средства высокоточного оружия, поступает команда на подрыв боевого «снаряжения» и штанга разрывается на тысячи высокоскоростных металлических осколков, которые и поражают ракеты противника на скорости, в разы превышающей скорость звука.Примечательным является то, что несмотря на всю простоту конструкции, комплекс «Akkor Pulat» просто уникален и позволяет противостоять даже бронебойным подкалиберным снарядам с подлётной скоростью более 1500 м/с, что было подтверждено в ходе огневых испытаний аналогичного украинского «Заслона-Л» ещё в 2009 году. Противоснарядное «снаряжение» комплекса позволило уничтожить БОПС ЗБМ-22 «Заколка», начальная скорость которого может достигать 1760 м/с. Большой дискообразный сектор разлёта осколков и большая масса взрывчатого вещества компенсируют низкую точность комплекса, но также представляют огромную угрозу для пехоты и небронированных дружественных транспортных средств, находящихся в нескольких десятках метров от танка или БМП, оснащённых модулями «Akkor Pulat».Необходимо признать, что переданная туркам документация по проектам «Заслон-Л» и «Дождь» может внести очень серьёзные оперативно-тактические коррективы в раскладе на афринском театре военных действий, и курдским отрядам YPG, а также сирийским ополченцам из «Сил национальной обороны» и «Хезболлы» придётся искать выход из сложившейся ситуации, ведь КАЗ «Akkor Pulat» способен уничтожить любые противотанковые средства (от «Конкурсов-М» до «Метисов-М»), приближающиеся к танковым подразделеням сухопутных войск Турции.Но «окно» возможностей у афринских курдов всё же остаётся, поскольку особой изобретательностью в процедуре установки одинарных модулей «Akkor Pulat» на танки M60T «Sabra Mk2» турки пока не отличились. На демонстрационном эскизе от «Aselsan», предоставленным военно-аналитическим ресурсом militaryparitet.com со ссылкой на Совет по научным и технологическим исследованиям Турции TUBITAK, можно видеть модули комплекса «Akkor Pulat», которые не аккуратно встроены под противокумулятивные экраны и «крылья» корпуса «Сабры», а просто лежат на верхних поверхностях танка. Это говорит о том, что модули крайне уязвимы перед шквальным огнём курдов из крупнокалиберного стрелкового вооружения. Открытое расположение модулей приведёт к их выведению из строя при первой же прицельной стрельбе из 12,7-мм пулемётов, имеющихся на вооружении защитников Африна с избытком.Следующим моментом является то, что из-за компактности танков «Сабра» (это относится ко всему семейству M60), компания «Aselsan» остановилась на одномодульной версии КАЗ «Akkor Pulat», в связи с чем за «противоснарядный зонтик» передней и задней проекций танка отвечает лишь по одной «взрывной» штанге, а за прикрытие бортовых проекций — по две аналогичные выдвижные штанги. Как следствие, для полной выработки боекомплекта КАЗ «Akkor Pulat» хотя бы на одну проекцию хвтит 1-2 прицельно запущенных гранат ПГ-7В, после чего в ход можно смело пускать излюбленный «Конкурс-М» или «TOW-2A/B». Более того, если в украинском варианте «Заслон-Л» предусматривается размещение 5-го модуля на крыше башни, который прикрывает танк от ПТУРСов, атакующих из верхней полусферы («Javelin» и «Spike-MR»), то турецкая «Aselsan» этот момент не предусмотрела, что также даёт пищу для размышлений. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 404 Источник Похожие новости В Италии победил Путин Операция "Жвачка для Кима" Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка

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