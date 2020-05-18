Украинский сланцевый газ и семейство Байденов: они могут вернуться • 52 • Аналитика

17 мая американское издание Politico сообщило, что старейший американский сенатор Джо Байден заявил о своих планах в отношении Дональда Трампа в случае своей победы на президентских выборах, пообещав добиться уголовного наказания Трампа за его возможные преступления.





Звездно-полосатые войны

Можно предположить, что Байденом движет личный мотив. Ведь именно действующий президент США повлиял на то, чтобы украинская прокуратура расследовала деятельность на Украине сына экс-вице-президента Хантера Байдена, который входил в совет директоров газодобывающей компании Burisma.



Более того, как утверждал сам Трамп в марте в интервью Fox News, украинские «подвиги» Байденов станут главной темой, которую он планирует раскрутить в ходе предвыборной кампании.



Большие льготы для маленькой компании

Наиболее крупные успехи относительно скромной украинской газодобывающей кампании Burisma удивительным образом совпали по времени с появлением Хантера Байдена в ее совете директоров. Еще одним совпадением стало то, что отец Хантера, вице-президент США Джо Байден, активно курировал в тот момент украинское направление.



Хотя компания Burisma позиционирует себя как крупнейшая частная газодобывающая компания Украины, ее доля в этой отрасли составляет не более пяти процентов. Трудно сказать, насколько велик был вклад Хантера Байдена в компании, но зарплата его по разным данным составляла от 50 до 150 тысяч долларов ежемесячно. И хотя компания добывала не так уж много, она явно пользовалась покровительством украинских властей. Ведь Burisma могла получать больше лицензий на добычу, чем все другие украинские компании вместе взятые. Например, в 2017 году она получила 29 лицензий, а ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова получил только три.



Сланцевая революция по-украински

Считается, что компания, где работал Хантер Байден, смогла получить через нидерландскую «компанию-прокладку», используя админресурс, права на разработку крупнейшего на Украине Юзовского газового месторождения, залежи которого находятся на территории Харьковской и Донецкой областей. Его запасы оценивают от 150 до 450 миллиардов кубометров.





Ранее компания Shell собиралась заняться там разработкой сланцевого газа, но начавшаяся война на Донбассе заставила их отказаться от этой идеи.



Тут же появилась информация, что сланцевый рынок Украины желают захватить Байдены через компанию Burisma. Не исключено, что так оно и было. Но если верить расследованию украинских журналистов портала Realist, их замысел еще более грандиозен. При этом к «сланцевой революции» на Украине он имел весьма отдаленное отношение.



Дело в том, что добыча сланцевого газа на большой глубине – занятие технически сложное и требующее значительных вложений. А себестоимость такой добычи высока. Да и нет у украинских компаний для этого пока что ни опыта, ни оборудования.



В общем, Burisma пошла другим путем. Там решили заявить, что будут добывать сланцевый газ методом фрекинга, выплачивая в казну платежи по льготной ставке. А на самом деле собирались вести добычу газа на небольшой глубине залегания традиционным способом. Собственно, такие действия вполне можно назвать мошенничеством.



Сланцевый газ на Украине сегодня

Хотя Украина и является импортером газа, свои запасы у нее тоже есть, причем вполне приличные. Например, по данным за 2018 год, из 32 использованных в стране миллиардов кубометров лишь десять было закуплено за рубежом.



Разработка месторождений украинского природного газа началась при советской власти, в 50-70 годах прошлого столетия. И хотя они сегодня почти истощены, кое-что в «закромах» еще есть. Конечно же, этих запасов не хватит, чтобы Украина обеспечила свои потребности. И даже если пробурить побольше скважин, добыча сильно не вырастет.



Поэтому в Киеве решили активнее использовать нетрадиционные методы. На государственном уровне в начале этого года даже приняли план мероприятий для увеличения добычи газа. Ставку сделали на сверхглубокое бурение, разработку морского шельфа и добычу сланцевого газа. И хотя все эти планы на бумаге выглядят внушительно, непонятно, где Киев собирается брать средства, чтобы поднять газодобывающую отрасль. Тем более в нынешних условиях, когда невысокие цены на газ удлиняют сроки окупаемости проектов.



Возвращение Байденов на Украину

Уже не за горами президентские выборы в США. Если верить опросам, то шансы Джо Байдена на победу даже немного выше, чем у Трампа.



И если случится победа Байдена, то его сын Хантер теоретически может вернуться на Украину, чтобы подмять под себя газодобывающую отрасль в этой стране. Сам или через аффилированных лиц. Тем более, что Зеленский ведет себя так же покладисто, как и его предшественник.



Правда, в этом случае Джо Байдену пришлось бы нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний, а американские избиратели могут этого и не простить. Он пообещал, что в случае своего избрания на пост президента США он запретит своей семье заниматься бизнесом за пределами страны. То есть Хантеру путь в Украину заказан. Но, как обычно бывает в таких делах, есть многочисленные круги лобби, фирмы-прокладчик, оффшорные счета и прочие инструменты и объекты, через которые тот же Байден-младший может вести свои дела, не привлекая особого внимания.



А уж отец, конечно, постарается, чтобы для сына везде был зеленый свет. 17 мая американское издание Politico сообщило, что старейший американский сенатор Джо Байден заявил о своих планах в отношении Дональда Трампа в случае своей победы на президентских выборах, пообещав добиться уголовного наказания Трампа за его возможные преступления.Можно предположить, что Байденом движет личный мотив. Ведь именно действующий президент США повлиял на то, чтобы украинская прокуратура расследовала деятельность на Украине сына экс-вице-президента Хантера Байдена, который входил в совет директоров газодобывающей компании Burisma.Более того, как утверждал сам Трамп в марте в интервью Fox News, украинские «подвиги» Байденов станут главной темой, которую он планирует раскрутить в ходе предвыборной кампании.Наиболее крупные успехи относительно скромной украинской газодобывающей кампании Burisma удивительным образом совпали по времени с появлением Хантера Байдена в ее совете директоров. Еще одним совпадением стало то, что отец Хантера, вице-президент США Джо Байден, активно курировал в тот момент украинское направление.Хотя компания Burisma позиционирует себя как крупнейшая частная газодобывающая компания Украины, ее доля в этой отрасли составляет не более пяти процентов. Трудно сказать, насколько велик был вклад Хантера Байдена в компании, но зарплата его по разным данным составляла от 50 до 150 тысяч долларов ежемесячно. И хотя компания добывала не так уж много, она явно пользовалась покровительством украинских властей. Ведь Burisma могла получать больше лицензий на добычу, чем все другие украинские компании вместе взятые. Например, в 2017 году она получила 29 лицензий, а ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова получил только три.Считается, что компания, где работал Хантер Байден, смогла получить через нидерландскую «компанию-прокладку», используя админресурс, права на разработку крупнейшего на Украине Юзовского газового месторождения, залежи которого находятся на территории Харьковской и Донецкой областей. Его запасы оценивают от 150 до 450 миллиардов кубометров.Ранее компания Shell собиралась заняться там разработкой сланцевого газа, но начавшаяся война на Донбассе заставила их отказаться от этой идеи.Тут же появилась информация, что сланцевый рынок Украины желают захватить Байдены через компанию Burisma. Не исключено, что так оно и было. Но если верить расследованию украинских журналистов портала Realist, их замысел еще более грандиозен. При этом к «сланцевой революции» на Украине он имел весьма отдаленное отношение.Дело в том, что добыча сланцевого газа на большой глубине – занятие технически сложное и требующее значительных вложений. А себестоимость такой добычи высока. Да и нет у украинских компаний для этого пока что ни опыта, ни оборудования.В общем, Burisma пошла другим путем. Там решили заявить, что будут добывать сланцевый газ методом фрекинга, выплачивая в казну платежи по льготной ставке. А на самом деле собирались вести добычу газа на небольшой глубине залегания традиционным способом. Собственно, такие действия вполне можно назвать мошенничеством.Хотя Украина и является импортером газа, свои запасы у нее тоже есть, причем вполне приличные. Например, по данным за 2018 год, из 32 использованных в стране миллиардов кубометров лишь десять было закуплено за рубежом.Разработка месторождений украинского природного газа началась при советской власти, в 50-70 годах прошлого столетия. И хотя они сегодня почти истощены, кое-что в «закромах» еще есть. Конечно же, этих запасов не хватит, чтобы Украина обеспечила свои потребности. И даже если пробурить побольше скважин, добыча сильно не вырастет.Поэтому в Киеве решили активнее использовать нетрадиционные методы. На государственном уровне в начале этого года даже приняли план мероприятий для увеличения добычи газа. Ставку сделали на сверхглубокое бурение, разработку морского шельфа и добычу сланцевого газа. И хотя все эти планы на бумаге выглядят внушительно, непонятно, где Киев собирается брать средства, чтобы поднять газодобывающую отрасль. Тем более в нынешних условиях, когда невысокие цены на газ удлиняют сроки окупаемости проектов.Уже не за горами президентские выборы в США. Если верить опросам, то шансы Джо Байдена на победу даже немного выше, чем у Трампа.И если случится победа Байдена, то его сын Хантер теоретически может вернуться на Украину, чтобы подмять под себя газодобывающую отрасль в этой стране. Сам или через аффилированных лиц. Тем более, что Зеленский ведет себя так же покладисто, как и его предшественник.Правда, в этом случае Джо Байдену пришлось бы нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний, а американские избиратели могут этого и не простить. Он пообещал, что в случае своего избрания на пост президента США он запретит своей семье заниматься бизнесом за пределами страны. То есть Хантеру путь в Украину заказан. Но, как обычно бывает в таких делах, есть многочисленные круги лобби, фирмы-прокладчик, оффшорные счета и прочие инструменты и объекты, через которые тот же Байден-младший может вести свои дела, не привлекая особого внимания.А уж отец, конечно, постарается, чтобы для сына везде был зеленый свет. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





52 Источник Похожие новости "Служу Советскому Союзу!" Зачем иностранцы носят форму Красной армии Не по плану: саудовские стратеги терпят поражение в нефтяной войне Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Американцы приписывают китайцам «опасную двусмысленность» ядерной стратегии В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь Новости партнеров