Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Политика

Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"

18 марта 2022, 06:35  •  22 • Политика
Агрессивные требования украинского посла в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt. Парламентский статс-секретарь посчитал украинского посла "невыносимым".
Украинский посол в Германии Андрей Мельник оказался в центре очередного скандала в Берлине. Дипломата уличили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Мельник, который на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству Германии, рассчитанные на эскалацию и вовлечение ФРГ в боевые действия, "не трактует это правило поведения строго узко", и это "в последнее время не ускользает от внимания представителей правящей коалиции".
Как обращает внимание Junge Welt, дипломаты, согласно вышеуказанному документу, должны "не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства". Однако агрессивная риторика Мельника и его новые требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу говорят о том, что украинский посол Венскую конвенцию явно нарушает.
Например, для парламентского статс-секретаря в Министерстве строительства Сёрена Бартола (СДПГ) украинский посол стал уже "невыносимым". О чём политик и написал у себя в Twitter: "Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым".
Как долго ещё будут в Германии терпеть Мельника, непонятно, однако журналисты полагают, что украинский посол "знает, что у него есть влиятельные союзники в Берлине, которые его прикрывают".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


22
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
18 марта 2022, 00:45
Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
18 марта 2022, 03:05
«Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2022, 00:45
Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не сты...
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
11 марта 2022, 18:10
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
11 марта 2022, 09:25
Тридцать тысяч за детскую жизнь: Украинский боевик выдал правду о нацбатах
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.