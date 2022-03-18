Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"

Агрессивные требования украинского посла в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет Junge Welt. Парламентский статс-секретарь посчитал украинского посла "невыносимым".

Украинский посол в Германии Андрей Мельник оказался в центре очередного скандала в Берлине. Дипломата уличили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Мельник, который на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству Германии, рассчитанные на эскалацию и вовлечение ФРГ в боевые действия, "не трактует это правило поведения строго узко", и это "в последнее время не ускользает от внимания представителей правящей коалиции".

Как обращает внимание Junge Welt, дипломаты, согласно вышеуказанному документу, должны "не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства". Однако агрессивная риторика Мельника и его новые требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу говорят о том, что украинский посол Венскую конвенцию явно нарушает.

Например, для парламентского статс-секретаря в Министерстве строительства Сёрена Бартола (СДПГ) украинский посол стал уже "невыносимым". О чём политик и написал у себя в Twitter: "Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым".

Как долго ещё будут в Германии терпеть Мельника, непонятно, однако журналисты полагают, что украинский посол "знает, что у него есть влиятельные союзники в Берлине, которые его прикрывают".