Украинский силовик подорвался на мине в Донбассе. ВСУ попытались выдать это за обстрел

Украинский силовик подорвался на мине в районе города Золотое в Донбассе, которое частично контролируется Киевом. ВСУ попытались выдать это за вражеский обстрел.

Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий. По его словам, украинский солдат перемещался между позициями ВСУ, причём двигался вне установленного маршрута следования.

Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался, - отметил Осадчий, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель НМ ЛНР добавил, что командир батальона, где служил солдат, тут же доложил командованию о боевой потере в результате обстрела со стороны армии Луганской народной республики. Однако он не учёл, что момент взрыва был записан видеокамерой, установленной на позициях батальона. Служба безопасности Украины уже изъяла видеоматериалы для расследования.

Напомним, что несколько недель назад украинская армия начала активно перебрасывать в Донбасс тяжёлую технику и увеличила интенсивность обстрелов. Украинские власти не делали по этому поводу никаких официальных заявлений до тех пор, пока в результате обострения обстановки в Донбассе не погибло пять украинских военнослужащих. Тогда президент Украины Владимир Зеленский воззвал к миру и заявил о готовности провести переговоры с лидерами Нормандской четвёрки. Впрочем, нагнетание ситуации со стороны ВСУ на этом не закончилось.