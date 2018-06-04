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Украинский шпион Сущенко приговорен к 12 годам лишения свободы

04 июня 2018, 18:24  •  46 • В России

Завершился очередной этап в истории с украинским полковником Романом Сущенко, который был задержан в октябре 2016 года в Москве и обвинен в сборе секретных сведений (шпионаже). Мосгорсуд приговорил его к лишению свободы сроком на 12 лет и отбытию наказания в колонии строго режима.

Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле фигурируют материалы с грифом «совершенно секретно», поэтому подробностей известно немного. Сущенко виновным себя не признал. Прокурор требовал 14 лет для подсудимого, суд дал на два года меньше. Кое-о-чем проговорился защищавший Сущенко лишенный в апреле статуса адвоката Марк Фейгин, который заявил, что его подзащитный стал жертвой провокации.

- Вся эта история касается двух людей, которых связывает 25 лет дружбы. Сущенко попал в провокационную ловушку спецслужб, которые посредством сотрудничества с его приятелем провели ОРМ, - рассказал Фейгин. ОРМ - это оперативно-разыскные мероприятия, которые просто так не проводятся, а лишь после получения соответствующей санкции. То есть, судя по сказанному и несказанному, в результате этих ОРМ были получены доказательства, или же они послужили базой для получения доказательств шпионской деятельности Сущенко. Оставим в стороне поведение друга - это лирика в данных обстоятельствах. 25-летняя дружба - это, скорее всего, друг еще по танковому училищу.

Официальная биография Сущенко - практически чистый лист. Известно, что он закончил Киевское инженерное танковое училище. А через какое-то время и Институт журналистики Киевского национального университета. Но когда, что, зачем - неизвестно. Зато из информированных источников известно, что в конце президентства Кучмы в начале 2000-х в «Укринформе», в который Сущенко пришел в 2002-м году и числился последние 6 лет собственным корреспондентом во Франции, активно формировалась сеть зарубежных корпунктов. И по странному совпадению, именно в них за границы Украины ехали работать гражданские журналисты из числа вчерашних кадровых военных.

Кстати, своими публикациями Сущенко родной ресурс, от которого он был аккредитован, не баловал. В Интернете удалось найти лишь четыре публикации за его подписью? Да и то на сайте metronews.ua. Ну, а если учесть, что в ФСБ РФ заявили, что военная карьера Сущенко после ухода в журналистику не закончилась, и на момент задержания он являлся действующим сотрудником главного Управления разведки (ГУР) минобороны Украины, то портрет «украинского журналиста» будет полным. Такой информацией в ФСБ не шутят.

Защита Сущенко уже заявила, что будет обжаловать приговор. Но нижний предел по этой статье все равно впечатляет - 10 лет. А верхний - 20. И новый приговор, если он будет, может качнуть наказание как в ту, так и в другую сторону.

Впрочем, Сущенко могут и амнистировать, чтобы потом обменять.

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