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Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда

10 марта 2020, 02:00  •  28 • В России

В августе прошлого года шпиона-журналиста приговорили к 15 годам заключения. Статей набрался целый букет - просто шпионаж и подстрекательство к шпионажу, публичные экстремистские призывы, создание экстремистского сообщества…

В декабре его обменяли на пленных ополченцев. Несколько месяцев он молчал, а потом заговорил, сильно огорчив украинцев.

- Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть, - заявил Асеев. И объяснил почему: - Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны на других ценностях, и в школах они изучают подвиги ополченцев.

О том, что таких детей «воспитала» именно украинская армия, обстреливающая Донбасс уже шестой год, журналист умолчал, и так наговорил слишком много.

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