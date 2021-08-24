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Украинский самолёт угнали в Кабуле. Так говорят чиновники, но факты выявили ложь

24 августа 2021, 11:40  •  56 • Политика
Журналистка Юлия Витязева разоблачила заявление МИД Незалежной о якобы угоне украинского самолёта из Кабула. Журналистка всего несколькими фактами доказала, что на самом деле с самолётом случилось "банальное украинство".
Напомним, ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в Кабуле якобы похитили украинский самолёт и вывезли на нём неизвестную группу пассажиров в Иран. А случилось это всё ещё неделю назад.
Однако сказанное украинским чиновником очевидными фактами разбила журналистка Юлия Витязева, разоблачив откровенную ложь об "угоне". В своём авторском Telegram-канале она заметила, что уже сам слив информации об "угоне" самолёта через неделю после самого происшествия "противоречит банальной логике". Она справедливо подмечает, что если бы такое случилось, то об инциденте "стало бы известно буквально через секунду" после того, как самолёт начал разгон по взлётной полосе.
Второй вопрос касается украинского экипажа самолёта, да и самого воздушного судна. С ними-то что? "Воздушное судно "под дулом автоматов" пилотировали украинские лётчики? - недоумевает Витязева. - Или же их нагло выпихнули из самолёта и оставили в кабульском аэропорту? Но кто тогда управлял самолётом?"
Ну и самый главный, по мнению журналистки, вопрос: почему же в Киеве так долго хранили молчание об этом инциденте? Витязева напомнила о случаях, когда угнанный самолёт стал инструментом для совершения теракта. Речь шла об атаке террористов 11 сентября в Нью-Йорке.
Журналистка, "с большой долей вероятности", приходит к выводу о том, что никакого "угона" на самом деле и не было, а случилось "банальное украинство".
"Вот то самое, которое за три копейки папу с мамой продаст, - резюмирует Витязева. - Не говоря уже о каких-то гражданах, которые всего-то, что лишнюю неделю в Кабуле перетоптались".

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