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Украинский самолёт с эвакуируемыми из Китая людьми вылетел из Ухани

19 февраля 2020, 21:24  •  11 • Украина
Из аэропорта китайской Ухани вылетел самолёт с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту.
 
© china.mfa.gov.ua
 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае и Монголии.

«В 20:00 (15:00 мск) началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. Далее пассажиры украинского рейса в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом. После проведения инструктажа медиками на борту лайнера в 00:30 (19:30 мск) лайнер вылетел из Ухани», — отметили в дипмиссии.

Отмечается, что прибытие самолёта на Украину ожидается 20 февраля утром.

Ранее сообщалось, что больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. 

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