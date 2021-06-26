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Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании

26 июня 2021, 02:55  •  126 • В мире
Украинский транспортный самолёт Ан-225 "Мрия" прибыл на британскую авиабазу. Он тут же начал крушить имущество НАТО.
Британское издание GloucestershireLive сообщило об инциденте на авиабазе Брайз-Нортон в районе Котсуолд графства Глостершир. Ан-225, принадлежащий украинской компании Antonov Airlines, достиг взлётно-посадочной полосы и повредил ограждение, выставленное по периметру. Его просто снесло потоками воздуха.
Информации о том, пострадали ли люди, издание не предоставило. В статье отмечено, что самолёт совершал рейс из Пакистана. Ан-225 участвовал в операции по выводу войск НАТО из Афганистана.
"Мрия" - уникальный летательный аппарат. Его название переводится с украинского как "мечта". Это реактивный транспортный самолёт, у которого заявлена сверхбольшая грузоподъёмность. Более того, это самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Его длина - 84 метра, размах крыла - на четыре метра больше. Ан-225 может перевозить до 250 тонн груза.
Спроектировали транспортник в СССР в середине 80-х. Впервые Ан-225 поднялся в воздух 21 декабря 1988 года. После распада Советского Союза остался в собственности Украины. Второй экземпляр "Мрии" так и не достроили.

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