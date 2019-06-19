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Украинский самолет засекли над российскими военными базами в Сирии - источник

19 июня 2019, 12:24  •  170 • В мире
Украинский транспортный Ил-76 пролетел над российскими военными базами в Сирии. Пока неизвестно, как ему удалось зайти беспрепятственно в воздушное пространство САР.
Как сообщает источник для портала avia.pro, украинский самолёт Ил-76ТД залетел в воздушное пространство Сирии и пролетел над двумя российскими военными базами. Сообщается, что проследовал над базой снабжения в Тартусе и над авиабазой Хмеймим.
Известно, что данный инцидент произошёл 14 июня. Отметим, что официальных комментариев пока получено не было - ни от сирийской стороны, ни от российской.
Как сообщает источник, ссылаясь на данные ресурса Plane Radar, воздушное судно часть пути выполняло полёт с отключёнными транспондерами. Пока также неясно, как транспортный самолёт смог беспрепятственно войти в воздушное пространство республики. Отметим, что страница Plane Radar на данный момент недоступна.

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