Украинский режиссёр Лавренчук попался в Италии. "Рука Москвы"?

Украинский театральный режиссёр Евгений Лавренчук попался в Италии, где его задержали по запросу России. На Украине уже вовсю говорят про "руку Москвы".

Бывший главный режиссёр Одесского национального театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино Евгений Лавренчук взят под арест в Италии. В настоящее время итальянские власти изучают вопрос передачи украинца России.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Лавренчук подозревается в некоем финансовом преступлении, которое было совершено на территории России ещё 8 лет назад. Подробности неизвестны.

Украинские дипломаты запросили у Италии консульский доступ. Они заявили, что будут выяснять причины задержания своего соотечественника и отстаивать его интересы.

На Украине в соцсетях уже вовсю распространяют информацию о том, что одесский режиссёр якобы стал жертвой политического преследования со стороны "страны-агрессора", хотя до сих пор никто толком не знает, за что конкретно Лавренчука пытаются привлечь к ответственности.