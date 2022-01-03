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Украинский режиссёр Лавренчук попался в Италии. "Рука Москвы"?

03 января 2022, 22:00  •  320 • Политика
Украинский театральный режиссёр Евгений Лавренчук попался в Италии, где его задержали по запросу России. На Украине уже вовсю говорят про "руку Москвы".
Бывший главный режиссёр Одесского национального театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино Евгений Лавренчук взят под арест в Италии. В настоящее время итальянские власти изучают вопрос передачи украинца России.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Лавренчук подозревается в некоем финансовом преступлении, которое было совершено на территории России ещё 8 лет назад. Подробности неизвестны.
Украинские дипломаты запросили у Италии консульский доступ. Они заявили, что будут выяснять причины задержания своего соотечественника и отстаивать его интересы.
На Украине в соцсетях уже вовсю распространяют информацию о том, что одесский режиссёр якобы стал жертвой политического преследования со стороны "страны-агрессора", хотя до сих пор никто толком не знает, за что конкретно Лавренчука пытаются привлечь к ответственности.

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