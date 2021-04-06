Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"

Бывший украинский разведчик Андрей Рымарук выдал "сенсацию с фронта". "Пытаются взять в полукольцо", - "раскрыл" он тайные планы русских военных.

Речь идёт о новом абсурде, прозвучавшем с украинской стороны. Передвижения российской техники по стране, которые "сильно озаботили" официальный Вашингтон теперь обсуждают и на Украине. По словам Рымарука, всё дело в том, что Россия готовит спецоперацию и пытается взять Украину в полукольцо.

"В случае вторжения, российские войска смогут прийти и с севера, и с юга. Территория дружественной Белоруссии им для этого пригодится", - заявил он, "объясняя" передвижения российской техники и недавние совместные учения России и Белоруссии.

Накануне в Госдепе США заявили, что Россия должна объяснить "провокации" у границ Украины. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, в Штатах наращивание военной мощи на границах расценивают как эскалацию.

США намерены поддержать Украину перед "лицом запугивания и агрессии" России. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Москва должна дать объяснения по поводу "провокаций" у границ Незалежной.

Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться" о передвижении российской техники. В России только уточнили: "В спортлото написали?"