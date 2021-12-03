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Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"

03 декабря 2021, 09:55  •  296 • Политика
Украинский разведчик одним фактом осадил панику, которую намерено распространяет Киев из-за якобы подготовки России к нападению на Украину.
Украинские СМИ с подачи официальных властей неоднократно заявляли о том, что, мол Россия собрала огромную группировку на границе и готова сегодня-завтра пойти в наступление.
В беседе с украинским изданием "Страна" представитель разведки указал на главную манипуляцию СМИ - да, русские войска действительно дислоцируются у границы с Украиной, однако говорит ли это о подготовке к войне?
По словам украинского разведчика, на границе и в Крыму Россия действительно создала мощнейшую военную инфраструктуру и сосредоточила крупные силы, численность которых только растёт, однако это говорит не о готовности напасть, а лишь о том, что это её территория и она может на ней делать что угодно и из каких-либо соображений.
"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подаётся публично", - отрезал он.
По словам украинского разведчика, войска перебрасываются на новые места своей постоянной дислокации.
"Раньше мест постоянной дислокации у российских войск на границе с Украиной не было - теперь есть", - сказал он, отметив, что находиться они могут там хоть десятилетиями, потому что Россия имеет на это право.
При этом они могут так никогда и не быть задействованы, а могут и на самом деле перейти в наступление - это зависит от политического руководства России, отметил он.

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