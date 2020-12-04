Украинский радикал обвинил Орбана и Путина в планах "оттяпать" Закарпатье

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Москва и Будапешт занимаются дестабилизацией ситуации на Западе Незалежной, утверждает экстремист

Венгрия совместно с Россией пытается "оттяпать" у Украины Закарпатскую область. Об этом заявил местному 4 каналу бывший боевик одной из неонацистских группировок Николай Карпюк, который был осужден в РФ на 22,5 года тюрьмы за участие в первой чеченской войне против российских войск и вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019-го.

По словам радикала, его соратники в начале 1990-х занималась тем, что "душили" силы, которые стремились создать автономные регионы в Закарпатье. В их действиях украинец обнаружил стиль российских спецслужб. Пан Карпюк считает, что Москва со времен провозглашения независимости Украины постоянно работала на западе соборной "по раскачиванию ситуации" с целью отделения региона от Незалежной.

"В связи с тем, что (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан является сегодня чуть ли не самым большим другом (президента РФ Владимира) Путина, и в интересах того, и в интересах другого сегодня иметь ситуацию абсолютной дестабилизации на Украине для того, чтобы изымать наши ресурсы и на каком-то этапе, возможно, оттяпать определенные территории", – заявил бывший украинский боевик.

В последнее время произошло новое обострение в отношениях между Будапештом и Киевом в связи с событиями в Закарпатье.

Сначала в украинских соцсетях разлетелось видео, как депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполняют гимн Венгрии. Это страшно возмутило украинских ура-патриотов.

А 30 ноября СБУ провела обыски в обществе венгров региона. У граждан силовики обнаружили печатные материалы, касающиеся Большой Венгрии, а также создания этнической автономии в соборной.

Будапешт на это отреагировал в резкой форме. Так, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что будет жаловаться на действия Киева в НАТО, где венгры уже несколько лет кряду блокируют украинские инициативы. А посол Венгрии в Незалежной Иштван Ийдярто и вовсе замахнулся на тему, а является ли Украина на самом деле независимым государством.

